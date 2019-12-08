В ТЦ «Острова» мужчина с запрещенным предметом устроил переполох

8 декабря в редакцию ИА «Амур.инфо» стали поступать сообщения о происшествии в ТРЦ «Острова» Благовещенска. Сведения о том, что именно случилось, разнились. Информацию агентству прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

В ведомстве сообщили, что сегодня днем в один из торговых центров Благовещенска вошел мужчина, у которого перед этим на стоянке ТЦ произошел конфликт с водителем такси из-за оплаты проезда. В ходе конфликта водителю такси угрожали ножом.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии и полиции задержали мужчину. При себе у него находился «предмет, запрещенный к свободному обороту». Личность задержанного установили, им оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения.

Задержанный был доставлен в территориальный отел полиции. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.