Мост, медицина, грант: глава Приамурья подвел итоги недели

Фото: instagram.com/va.orlov

Губернатор Амурской области Василий Орлов 8 декабря традиционно подвел в Инстаграме итоги недели. В этот раз тем оказалось немного.

Глава начал с того, что в Свободненском районе Приамурья сдан в эксплуатацию новый железнодорожный мост через реку Зея. Объект расположен на участке Михайло-Чесноковская – Арга Забайкальской железной дороги, предназначен для пропуска поездов по Транссибу в направлении с запада на восток. «У нас реализуются важные для страны инвестиционные проекты, они подразумевают увеличение грузопотоков. Поэтому новый мост очень важен», – заключил губернатор.

Следующей в итогах стала тема, связанная с медициной. «В конце года много поступлений медицинского оборудования в наши медучреждения. На этой неделе в отделении лучевой диагностики Амурского областного онкодиспансера начали работать два ультразвуковых аппарата экспертного класса, обладающие уникальными возможностями диагностики. Хорошего оборудования, отремонтированных поликлиник и больниц должно быть и будет больше. Кроме того, хорошо уже себя зарекомендовали мобильные комплексы. Отличный опыт этого года – "Онкопатруль", который больше полугода уже отработал в отдаленных районах», – написал глава региона.

Еще одна тема – получение федерального гранта в размере более 600 миллионов рублей. «Так оценили работу команды правительства. Мы заняли 39 место среди регионов России по эффективности деятельности исполнительных органов власти. Уже второй год подряд мы входим в число лучших субъектов России по достижению высоких темпов наращивания экономического потенциала. Все полученные деньги пойдут на социальную сферу», – известил Василий Орлов.