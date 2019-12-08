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сегодня, 13:52 2

Минпросвещения РФ предлагает повысить учителям зарплату

Минпросвещения РФ предлагает повысить учителям зарплату
Фото: pixabay.com

Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов. Это следует из письма заместителя министра просвещения Виктора Басюка, размещенного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.

Вместе с Общероссийским профсоюзом образования министерство провело мониторинг оплаты труда педагогов в регионах. Например, в Республике Мордовия базовый оклад за одну ставку – 18 уроков в неделю – составляет всего 3 608 рублей. А в Приморском крае – 22 344 рубля.

Сейчас все вопросы оплаты труда учителей решаются на региональном и муниципальном уровне: устанавливаются базовые ставки, принципы начисления стимулирующих выплат и разных надбавок. Они порой начисляются по непрозрачным и очень сложным схемам, пишет «Российская газета».

Министр просвещения Ольга Васильева неоднократно подчеркивала: базовая часть оклада учителей должна составлять не менее 70 процентов фонда оплаты труда школы. Но только 20 регионов из 85 выполняют это требование. В итоге разница в реальных зарплатах учителей по стране может быть пятикратной.

«Профсоюз поддерживает идею введения единой федеральной системы оплаты труда педагогов. Вопрос только в том, что в эту систему включать. Необходимо установить минимальные гарантии по уровню зарплаты. Сейчас, кроме МРОТ, никаких критериев нет. Но это же минимальная ставка для неквалифицированного труда. А учителя выполняют федеральный образовательный стандарт. Их зарплата не должна быть в прямой зависимости от бюджетной обеспеченности региона»,– рассказал заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.

По данным Росстата, в среднем по России зарплата школьного учителя составила около 40 тысяч рублей. Педагоги на Чукотке получают больше 99 тысяч рублей, а в Северной Осетии – меньше 22 тысяч рублей. Самые низкие зарплаты у учителей Северного Кавказа. Больше всего, кроме Чукотки, получают педагоги Ямало-Ненецкого автономного округа – 97 530 рублей, Москвы – 97 282, Сахалина – 86 760.

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#работа #российская власть #финансы #школа

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Комментарии
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  • Татра

    Татра
    1 час назад

    труд педагогов не ценится в этом государстве

  • DimonS

    DimonS
    44 минуты назад

    Ну сейчас всем уровняют. До 3 608 рублей. Ну а чО? Чтобы никому обидно небыло.

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