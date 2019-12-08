Юная благовещенка в шоу «Танцы» на ТНТ получила травму и не смогла выйти на сцену

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Как сообщало Амур.инфо, ребята среди двух тысяч других детей со всей страны приняли участие в кастинге и вошли в число 22 лучших танцоров со всей страны от 6 до 15 лет, которых отобрали для участия. Со всего Дальнего Востока взяли только их.

Станцевать в номере по мотивом сказочных повестей про Мэри Поппинс они должны были с Кристиной Леваш – подопечной наставницы Татьяны Денисовой. В программе показали фрагменты с их репетиций. Ребята даже учили Кристину своим движениям для номера.

«Когда мы начали танцевать, так как Кристина никогда не танцевала наш стиль, скажем так, ясно-понятно, не в обиду ей, – полный ноль был изначально. Я думаю, если она хорошо сможет станцевать этот стим, Татьяна Денисова, еще больше утвердится и поймет, что она универсальный танцор», – со знанием дела говорил Артем.

«Другим участникам достались малыши, мне же достались взрослые. Лизе – 13, по-моему, Артему – 12. Вы бы видели, какие они милашки, особенно Лизочка», – отзывалась о благовещенцах Кристина.

«По телевизору и вживую она один и тот же человек – позитивный. Я очень рада, что с ней танцую», – не оставалась в долгу Лиза, говоря о своей старшей коллеге.

Но станцевать в этом номере Лизе Скляр так и не удалось – она сломала ногу, из-за чего Артему пришлось срочно – за сутки до выступления – подыскивать новую партнершу.

«Сломала ногу на репетиции. Просто на пустом месте. Она очень гиперактивная, очень старалась, из-за этого так, наверное, и получилось. В этой ситуации самое тяжелое положение у Лизы, потому что ребенок приехал выступить на "Танцах" не ТНТ, я больше всего за нее переживаю», – сокрушалась Кристина Леваш.

В итоге на сцену танцоры вышли уже в другом составе. По окончании номера показали Лизу Скляр, которая наблюдала за происходящим на сцене из зрительного зала. Девочка плакала.

Наставница Татьяна Денисова обратилась к амурчанке: «Ты чудесная девочка, и эта сцена всегда ждет тебя. Это часть нашей профессии. Выздоравливай, мы тебя ждем, солнышко».

На этих словах девочке вынесли и подарили большого плюшевого мишку, и она зарыдала, уже не сдерживая своих эмоций.

«Лиза, малыш, выздоравливай. Малыш, мы тебя очень любим, скорейшего тебе выздоровления», – обратилась к ней со сцены ведущая Ляйсан Утяшева.

Посмотреть выпуск можно на официальном сайте канала. Фрагмент с участием благовещенцев начинается на 01:03:23.