С наводнением в Приамурье связывают подорожание яиц в Хабаровском крае

Хабаровчане обратили внимание на подорожание куриных яиц на прилавках города. В сети одних из самых недорогих специализирующихся на торговле продуктами птицеводов киосков еще пару недель десяток первой категории продавался по 68 рублей, сейчас – по 75.

Продавцы подорожание объясняют близостью Нового года и считают его естественным, как и рост цен на другие продукты. Однако первый заместитель руководителя краевого минсельхоза по экономике Ольга Кравчук в интервью ИА «Хабаровский край сегодня» связала рост цен на сельхозпродукты с последствиями сильного наводнения летом текущего года.

«Амурскую область, которая является основным поставщиком кормов для птицеводческих хозяйств нашего региона, в этом году также затопило, как и Хабаровский край. Они получили меньше зерновых. Да и качество кормов сильно упало. Птицеводы делали анализ поступающего зерна. А там плесень, зерно было мокрым. Вынуждены менять поставщиков. А продавцы качественных кормов подняли цены, – объяснила Ольга Кравчук. – Мы сдерживаем рост цен краевой поддержкой на реализованное яйцо. Край закрывает затраты на транспортировку кормов нашим птицефабрикам по 4 рубля за десяток. Своими же собственными кормами потребности закрыть полностью нереально. У нас просто нет столько пахотных площадей, как в Амурской области и ЕАО. Но в перспективе, с вводом в оборот новых земель, с учетом новых сортов зерновых культур, выведенных нашими селекционерами, мы сможем половину кормов производить самостоятельно».

Также, как отмечают производители, себестоимость яйца повысилась после того, как птицефабрики в этом году стали плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), от которого раньше сельхозпроизводители были освобождены.

Краевым производителям яйца приходится также конкурировать с привозным продуктом, который занимает около 20 % регионального рынка. Он даже с учетом доставки продается немного, но дешевле местного.

«Яйцо нам везут из Иркутской, Амурской областей, других регионов. Но, как правило, их производители так просто избавляются от неликвида. Переизбыток производства, сроки хранения начинают истекать, они снижают цену до минимума и отправляют нам, лишь бы оно не испортилось. И выходит, что оно у нас продается на 3-5 рублей дешевле нашего яйца. А вообще, я советую потребителям покупать не более дорогое яйцо первой категории, а второй. Вторая категория дешевле, но мельче, в переводе на вес получается немного дороже первой. Но крупные яйца, как объясняют сами птицеводы, несут уже старые куры, перед убоем. А второй – молодые. Поэтому яйца второй категории более полезные и питательные. Особенно детям лучше брать более мелкое яйцо», – заявила Ольга Кравчук.