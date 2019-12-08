В Благовещенске пьяный водитель устроил серьезное ДТП (видео)
В областном центре Приамурья в результате жесткого ДТП пострадал человек. Около 4 часов утра в районе перекрестка Ленина – Шевченко столкнулись две иномарки: Toyota Harrier и Toyota Funcargo.
Кроссовер на скорости влетел в легковушку, которая двигалась впереди него. За рулем «харриера» был водитель 1993 года рождения. Он был пьян – это показало медосвидетельствование, сообщили в городском ГАИ.
За рулем «фанкарго» был водитель 1999 года рождения. Судя по снятым на месте происшествия кадрам, заднюю часть его автомобиля серьезно смяло.
В результате ДТП пострадал пассажир кроссовера 1990 года рождения.
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