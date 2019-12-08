В Благовещенске пьяный водитель устроил серьезное ДТП (видео)

В областном центре Приамурья в результате жесткого ДТП пострадал человек. Около 4 часов утра в районе перекрестка Ленина – Шевченко столкнулись две иномарки: Toyota Harrier и Toyota Funcargo.

Кроссовер на скорости влетел в легковушку, которая двигалась впереди него. За рулем «харриера» был водитель 1993 года рождения. Он был пьян – это показало медосвидетельствование, сообщили в городском ГАИ.

За рулем «фанкарго» был водитель 1999 года рождения. Судя по снятым на месте происшествия кадрам, заднюю часть его автомобиля серьезно смяло.

В результате ДТП пострадал пассажир кроссовера 1990 года рождения.