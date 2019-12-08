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сегодня, 12:10 5

В Благовещенске пьяный водитель устроил серьезное ДТП (видео)

В Благовещенске пьяный водитель устроил серьезное ДТП (видео)

В областном центре Приамурья в результате жесткого ДТП пострадал человек. Около 4 часов утра в районе перекрестка Ленина – Шевченко столкнулись две иномарки: Toyota Harrier и Toyota Funcargo.

Кроссовер на скорости влетел в легковушку, которая двигалась впереди него. За рулем «харриера» был водитель 1993 года рождения. Он был пьян – это показало медосвидетельствование, сообщили в городском ГАИ.

За рулем «фанкарго» был водитель 1999 года рождения. Судя по снятым на месте происшествия кадрам, заднюю часть его автомобиля серьезно смяло.

В результате ДТП пострадал пассажир кроссовера 1990 года рождения.

Просмотров всего: 1455

#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    Опять ....года рождения, эта информация зачем?

  • Кукумбер

    Кукумбер
    2 часа назад

    А что не нравится?

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Как же достала эта быдлопьянь!

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Убить мало гадёныша!

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    Фунтик в утиль

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