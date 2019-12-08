Артисты из Приамурья выступили в московском метро

В Москве, где в эти дни проходят «Дни Дальнего Востока», прошел Дальневосточный концерт в метро. Это произошло впервые в истории московского метро в аванзале станции «Курская».

Пассажиры метро стали зрителями представления с участием артистов из Якутии, Приморья, Чукотки, Сахалина, Магадана, Камчатки, Бурятии, Забайкальского края и Амурской области.

Артисты, специально прибывшие на Дни Дальнего Востока, познакомили пассажиров метро с национальной культурой – образцовыми коллективами, которые продемонстрировали национальные танцы, а лучшие исполнители спели о родном крае, говорится на сайте мероприятия.

В ноябре на Кольцевую линию московского метро вышел тематический поезд «Дальневосточный экспресс», который открыл «Дни Дальнего Востока в Москве». Оформление вагонов поезда посвящено одиннадцати регионам Дальнего Востока: от Сахалина до Бурятии. Его запуск стал традиционным – на линии метро состав вышел в третий раз и будет курсировать там на протяжении полугода. А у пассажиров метро появилась возможность ближе познакомиться с Дальним Востоком, передвигаясь в тематическом поезде по Кольцевой линии метро.