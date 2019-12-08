Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:43 3

Артисты из Приамурья выступили в московском метро

Артисты из Приамурья выступили в московском метро
Фото: moskva.bezformata.com

В Москве, где в эти дни проходят «Дни Дальнего Востока», прошел Дальневосточный концерт в метро. Это произошло впервые в истории московского метро в аванзале станции «Курская».

Пассажиры метро стали зрителями представления с участием артистов из Якутии, Приморья, Чукотки, Сахалина, Магадана, Камчатки, Бурятии, Забайкальского края и Амурской области.

Артисты, специально прибывшие на Дни Дальнего Востока, познакомили пассажиров метро с национальной культурой – образцовыми коллективами, которые продемонстрировали национальные танцы, а лучшие исполнители спели о родном крае, говорится на сайте мероприятия.

В ноябре на Кольцевую линию московского метро вышел тематический поезд «Дальневосточный экспресс», который открыл «Дни Дальнего Востока в Москве». Оформление вагонов поезда посвящено одиннадцати регионам Дальнего Востока: от Сахалина до Бурятии. Его запуск стал традиционным – на линии метро состав вышел в третий раз и будет курсировать там на протяжении полугода. А у пассажиров метро появилась возможность ближе познакомиться с Дальним Востоком, передвигаясь в тематическом поезде по Кольцевой линии метро.

Просмотров всего: 411

#концерты #культура

распечатать


Общество 1

Юная благовещенка в шоу «Танцы» на ТНТ получила травму и не смогла выйти на сцену
Культура

В Ивановке проходит фестиваль для инвалидов «Крылья надежды»
Культура

В Благовещенске почти готова городская усадьба XIX века
Культура 7

Министр культуры РФ объявил о реновации Амурского областного дома народного творчества
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Первые шаги к славе! Многие начинали со шляпой в метро петь... теперь целые коллективы привозят))

    Лучше бы вы об этом не писали......

    Неужели не нашлось в целой Москве, хоть одного приличного зала для выступлений?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сергей вокалист

    Первые шаги к славе! Многие начинали со шляпой в метро петь... теперь целые коллективы привозят))

    Лучше бы вы об этом не писали......

    Неужели не нашлось в целой Москве, хоть одного приличного зала для выступлений?



    Видимо не пустили.

  • домовенок

    домовенок
    57 минут назад

    Тоже какое-то неоднозначное отношение к новости

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь