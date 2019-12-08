СМИ: депутат ГД от Амурской области Андрей Кузьмин стал жертвой мошенников из Африки

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Сразу несколько СМИ сообщают о том, что депутат Госдумы от фракции ЛДПР амурчанин Андрей Кузьмин обратился в один из отделов полиции Москвы. Он заявил, что стал жертвой мошенника.

По данным РЕН ТВ, 3 декабря парламентарий разместил на сайте Avito объявление о продаже дорогостоящего фотоаппарата и объектива к нему. Стоимость устройства оценивается в 70 тысяч рублей.

На предложение откликнулся покупатель по имени Дмитрий. Они договорились в Telegram о том, что депутат отправит фотоаппарат в одну из стран Западной Африки, где проживает заинтересованный в покупке мужчина. В ответ тот дал гарантию, что перешлет Андрею Кузьмину денежные средства за услугу.

Член нижней палаты парламента пришел отправил посылку на африканский континент. Однако деньги на его счет так и не поступили.

По факту произошедшего проводится проверка.