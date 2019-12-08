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8декабря
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сегодня, 11:08 5

СМИ: депутат ГД от Амурской области Андрей Кузьмин стал жертвой мошенников из Африки

СМИ: депутат ГД от Амурской области Андрей Кузьмин стал жертвой мошенников из Африки
Фото: архив Амур.инфо

Сразу несколько СМИ сообщают о том, что депутат Госдумы от фракции ЛДПР амурчанин Андрей Кузьмин обратился в один из отделов полиции Москвы. Он заявил, что стал жертвой мошенника.

По данным РЕН ТВ, 3 декабря парламентарий разместил на сайте Avito объявление о продаже дорогостоящего фотоаппарата и объектива к нему. Стоимость устройства оценивается в 70 тысяч рублей.

На предложение откликнулся покупатель по имени Дмитрий. Они договорились в Telegram о том, что депутат отправит фотоаппарат в одну из стран Западной Африки, где проживает заинтересованный в покупке мужчина. В ответ тот дал гарантию, что перешлет Андрею Кузьмину денежные средства за услугу.

Член нижней палаты парламента пришел отправил посылку на африканский континент. Однако деньги на его счет так и не поступили.

По факту произошедшего проводится проверка.

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#происшествия #российская власть

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    12 минут назад

    Остаётся только удивляться, как с такими "данными" он туда (в ГД) попал. Может, они все там такие?... Вот если бы в Мозамбик отправил, тогда бы точно деньги получил.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    7 минут назад



    Андрей Кузьмин

    стал жертвой



    Стал жертвой. Точка, дальше продолжать нет смысла.

    Хотя…стал жертвой аборта, может быть…не?

    Вот же лдпрня вся безмозглая…

  • vertex

    vertex
    3 минуты назад

    Россия будет и дальше оказывать помощь государствам Африки.

    https://mir24.tv/news/16315760/putin-rossiya-budet-i-dalshe-okazyvat-pomoshch-stranam-afriki

  • alex 3

    alex 3
    43 секунды назад

    Kadet_84Остаётся только удивляться, как с такими "данными" он туда (в ГД) попал. Может, они все там такие?... Вот если бы в Мозамбик отправил, тогда бы точно деньги получил.
    таких видимо для «массовки» набрали. На фото сама простота.

  • Victrix

    Victrix
    26 секунд назад

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