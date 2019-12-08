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сегодня, 10:55 0

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Фото: pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Параллельно региональные власти вместе с работодателями составляют списки самых востребованных профессий.

Предполагается, что россиян старшего возраста будут учить по трем схемам. Первая модель — обучение по направлению от службы занятости. Вторая – обучение по направлению работодателей. Третий вариант – обучение с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия».

В первом и третьем случаях расходы может компенсировать бюджет: обучающие будут получать стипендию, как и обычные студенты.

До конца 2024 года по таким схемам планируется обучить более 450 тысяч человек, пишут РИА Новости.

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#студенты #финансы

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