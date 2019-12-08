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Холодно и ясно: прогноз погоды в Приамурье на 8 декабря

Холодно и ясно: прогноз погоды в Приамурье на 8 декабря
Фото: instagram.com/fluffy_maniacs/

В воскресенье, 8 декабря, в Амурской области будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный дует со скоростью 4-9 метров в секунду, временами будет полный штиль.

Уличные термометры покажут 20…25 градусов ниже нуля, местами по северу температура опустится до 30…35 градусов.

В Благовещенске ясно. Юго-восточный ветер дует со скоростью 2-7 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до 20…22 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...да пипец как холодно то...

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