Холодно и ясно: прогноз погоды в Приамурье на 8 декабря

В воскресенье, 8 декабря, в Амурской области будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный дует со скоростью 4-9 метров в секунду, временами будет полный штиль.

Уличные термометры покажут 20…25 градусов ниже нуля, местами по северу температура опустится до 30…35 градусов. В Благовещенске ясно. Юго-восточный ветер дует со скоростью 2-7 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до 20…22 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Ольга Канюшкина