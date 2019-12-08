Новый «Вызов Амура» залил ринг в «Островах» кровью (фото)

Очередной турнир по современному панкратиону «Вызов Амура», прошедший в Благовещенске в субботу, 7 декабря, отметился, пожалуй, самым кровавым боем за свою историю. Традиционно, амурчане отстаивали честь региона в десяти поединках с соперниками из Хабаровска, Биробиджана, Завитинска, Белогорска и даже с гостями из Дагестана, Абхазии и Таджикистана.

«Вызов Амура», как обычно, прошел в Grand Arena Ostrova. Забранный в сетку ринг – октагон – поставили в большом зале, который с трех сторон окружали зрительские трибуны, билеты на которые, по информации на сайте ТРЦ «Острова», стоили от 700 до 10 000 рублей. Участники в этом турнире шли к октагону через зал.

Первый бой был «амурским»: против благовещенца Михаила Коренева вышел Владислав Захаров из Завитинска. Бой прошел практически в тишине. Зал еще не разогрелся, да и бойцы очень быстро перешли в партер, где и провели большую часть раунда.

Еще до перерыва бой завершился удушающим приемом – первая победа в копилку команды Благовещенска.

Вторая схватка, напротив, стартовала стремительно. Хозяин октагона, амурчанин Али Исмаилов, вышедший на бой под арию «Улетай на крыльях ветра» из оперы Бородина «Князь Игорь», атаковал с первых секунд. Он был очень эмоционален, зал начал активно поддерживать его. Но это сыграло с ним злую шутку, Али быстро выдохся, удары его стали тяжелыми и медленными. Чем и воспользовался соперник из Биробиджана Владимир Горюнов и также завершил поединок до конца первого раунда удушающим приемом.

Благовещенец Владислав Мясоедов вышел против спортсмена из Таджикистана Рустам Ахъяев. Правда, секунданты в его углу наставляли Рустама на русском языке, сам он потом поддерживал хабаровских бойцов, и, вообще, имя Рустама Ахъяева фигурирует практически во всех последних хабаровских турнирах по смешанным единоборствам.

Непонятно, насколько бой имел международный статус, но бойцом Рустам оказался сильным. Уже в первые секунды от его удара кулаком Владислава отбросило назад. Впрочем, как и в предыдущих схватках, здесь противостояние быстро перешло в партер. Ахъяев обычно находился сверху и методично наносил удары благовещенскому бойцу. Однако, когда Владислав с противником на себе смог встать на ноги, зал взревел в поддержке. Увы, ее не хватило, и Мясоедов проиграл.

Четвертый бой стал самым кровавым и эмоциональным, хотя, наверное, никто этого не ожидал – в октагон вошли два благовещенских спортсмена. И залу болеть было особо не за кого – везде свои. Михаил Романов и Виталий Селезнев стали первой парой, которая не рвалась в партер с первых секунд. Зрители, наконец, смогли насладиться ударной техникой. Тем не менее Виталий прошел сопернику в ноги, и Михаил, сопротивляясь проведению броска, начал бить локтем в голову противника.

В самом начале боя Селезнев получил рассечение, которое начало активно кровоточить. Пока бойцы боролись по рингу, они вымазали кровью и друг друга, и ринг. Когда рефери поднял соперников в стойку, их можно было снимать в триллере. У Виталия лицо стало белым, как будто его посыпали мукой. В перерыве пострадавшему оказали минимальную медицинскую помощь, и он снова вышел в бой. Романов наносил Селезневу удар за ударом, но тот не сдавался и до конца шел в атаку. Но для победы этого не хватило.

Очередной благовещенец Кирилл Соловьев в пятой схватке вышел против Сабира Курбанова из Биробиджана. Бой был стремительным.

Сначала Кирилл едва не попал в рычаг локтя, а уже через несколько секунд сам провел болевой прием и добавил команде Благовещенска еще одну победу.

Новая – шестая – схватка между амурчанами подтвердила тотальное стремление всех участников турнира уходить в борьбу. Благовещенцы Сергей Харченко и Дмитрий Будников почти весь бой провели в партере. Но если предыдущие спортсмены обычно занимались тем, что стремились оседлать противника и «бомбить» ему голову, то участники шестого поединка порадовали разнообразием. В этом бою зрители могли увидеть позиционную борьбу, попытки выхода на болевые и зрелищные уходы от них. Борьба была равной, и лишь перед финальным гонгом Дмитрий взорвался ударной серией. Возможно, именно она и принесла ему победу.

Седьмой поединок стал единственным, в котором за победу бились лишь гости: хабаровчанин Вячеслав Птицын и Аслан Тажимаматов из Абхазии. Причем это также был единственный бой практически без борьбы. Весь первый раунд Вячеслав старательно боксировал, а Аслан – практически танцевал, уходя от ударов дальневосточника. Во втором раунде Аслан Тажимаматов активизировался, стал атаковать. Может быть, ему и удалось бы набрать больше очков, да времени осталось мало, а его соперник за первый раунд особо не устал и не сбавил темп атаки. В итоге победа досталась Вячеславу Птицыну.

Если до этого почти во всех схватках участвовали легковесы, то ближе к завершению турнира весовые категории утяжелились. В восьмой схватке встретились два самых рослых поединщика: Кирилл Федоров из Благовещенска и Владислав Белый из Хабаровска. Бой между ними снова стал стремиться к партеру. Настолько, что Владислав в один момент даже сам упал на ринг, закинув ноги над собой. Зал опешил, хабаровчанин, видимо, передумал и встал. Федоров на эту выходку никак не отреагировал. В этом бою также не было явного преимущества, но судьи присудили победу благовещенцу.

В следующем поединке в октагон вошли тяжеловесы категории до 93 килограммов: Руслан Тетеревятников из Благовещенска и Алексей Советов из Белогорска. Молодой спортсмен из столицы Приамурья ярко проиллюстрировал известный мем: с самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Весь бой Руслан шел вперед, прижимал противника к сетке. После чего старательно ловил ногу белогорца и пытался его бросить, видимо, надеясь в партере забить его кулаками, рассчитывая на свою массу. А Алексей почти весь бой пытался свою ногу не дать и на ринг не лечь. Весь бой зрители видели одну и ту же картину. Несколько раз Руслан даже повалил соперника. Но вот эффектное добивание сделать не смог. А Алексей, уже ближе к концу поединка, «включил ударку», которая очень быстро дала эффект – благовещенец дал слабину. Правда, Советов очень сильно устал от борьбы и не мог бить часто. Потому ситуация сложилась странная: с одной стороны за Русланом были очки за броски, а с другой было видно – еще бы один раунд, и Алексей противника добил. Судьи отдали победу белогорскому спортсмену, чему тот сам удивился. Зал же негодовал: слышались крики «бу!» и негодующий свист.

Но все было забыто во время супербоя. Известный амурский спортсмен, участник международных турниров Валерий Шутов встретился с бойцом из Дагестана Нажмудином Муртазалиевым. Поединок должен был длиться три раунда вместо двух. Однако третий так и не настал. Валерий увереннее выглядел в стойке, тогда как Нажмудин доминировал в партере. Почти всегда он оказывался сверху, но Шутов активно противостоял ему и не давал наносить удары. Во втором раунде дагестанский борец даже провел болевой прием. Несколько долгих секунд он выкручивал амурчанину руку. Валерий наверняка испытывал сильную боль, но не хлопал ладонью в знак того, что хочет сдаться. А затем даже сумел уйти из захвата. Борьба в партере продолжилась, благовещенец выбрал удачный момент, занял выгодную позицию и нанес серию ударов по голове соперника. Нажмудин быстро прекратил активное сопротивление, и рефери остановил бой.

Победа в супербое осталась за Благовещенском. Таким образом, шесть побед из десяти на турнире одержали благовещенские спортсмены.