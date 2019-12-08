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В Ивановке проходит фестиваль для инвалидов «Крылья надежды»

В Ивановке проходит фестиваль для инвалидов «Крылья надежды»
Фото: pixabay.com

В селе Ивановка проходит фестиваль самодеятельного творчества людей с ограниченными возможностями «Крылья надежды». В фестивале принимают участие около 30 человек со всего Ивановского района.

Ежегодное праздничное мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов. Цель фестиваля – создание инклюзивного творческого пространства, соединяющего людей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых людей. По мнению организаторов, такие мероприятия способствуют раскрытию творческого потенциала и развитию талантов.

Фестиваль проходит в Доме культуры села Ивановка. В нем участвуют жители района с ограниченными физическими возможностями в возрасте от шести лет и старше. Каждый участник может стать победителем в одной из номинаций: вокал, хореография, художественное слово, музыкальный жанр и декоративно-прикладное и изобразительное искусство, сообщает правительство Амурской области.

На фестивале «Крылья надежды» мастера делятся опытом и показывают свое мастерство. Здесь можно увидеть вязаные и сшитые вручную куклы; картины, нарисованные акварелью и вышитые крестиком; сувениры из бисера, бумаги и глины.

Главным событием фестиваля станет концерт, подготовленный участниками мероприятия. В конце праздника жюри выберет победителей и наградит их дипломами и сувенирами.

Впервые «Крылья надежды» в Ивановском районе прошли в 2014 году. Ежегодно он собирал все больше и больше участников. В 2018 году в фестивале приняли участие 47 человек из восьми сел района.

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#здоровье #конкурсы #концерты #культура

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