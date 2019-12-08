Гороскоп 8 декабря: Рыбы пойдут в гости, у Дев новое увлечение

Восход Солнца: 08:15

Заход Солнца: 16:27

Солнце в Стрельце.

Овен. Неблагоприятный день. Сегодня рискованные дела не принесут выгоды. Безынициативных и слабовольных людей ждут проблемы с реализацией планов и идей, конфликты с партнерами, ухудшение материального положения и состояния здоровья. Вас будет коробить грубость и хамство окружающих вас людей.

Телец. День может пройти под бременем сомнений и тяжелых разочарований. Если Вы сомневаетесь в правильности своей позиции, принимаемого решения или оценки близкого человека, то доверьтесь интуиции, не мучайте себя тяжелыми размышлениями. Ваши предчувствия могут быть верными, так как звезды располагают к тонкому ощущению всего происходящего.

Близнецы. Сегодня Вас ожидает улучшение финансовых дел.Не исключено, что придется с головой окунуться в деловую деятельность, где ожидаются свои взлеты и падения. Несмотря на все тяжести, помехи и испытания на вашем пути, возможен большой успех.

Рак. Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждения или организации. Смело пускайтесь в любые мероприятия, даже связанные с риском.

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Лев. Напряженный, двойственный день. Выгода возможна только от начатых дел. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам — не исключено, что человек, пользующийся вашим доверием, готовит Львам ловушку.

Дева. Вероятно, сегодня у мужчин-Дев неожиданно появится возможность продемонстрировать все свои таланты и способности. Не исключено новое увлечение. Ваша энергия, бьющая через край, может серьезно повлиять на мировоззрение окружающих вас людей.

Весы. Критический день. Один из дней иллюзий, тумана,разгула нечистой силы. Этот день крайне неблагоприятен для покупок. Если Вы все-таки планируете сделать крупную покупку, то подумайте, стоит ли тратить на нее деньги, ведь пока можно обойтись и без нее. Со временем Вы можете позволить себе многое, о чем вы мечтаете сейчас, но пока подождите.

Скорпион. Этот день может перевернуть весь уклад прежней жизни. Новые люди в окружении будут способствовать росту вашей независимости во всех отношениях. Рекомендуется долго не раздумывать и соглашаться на подходящие деловые предложения на любых условиях. Вам придется принять серьезные решения в личной жизни. Успех будет от Вас зависеть только в незначительной степени.

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Стрелец. Сегодня старайтесь не принимать важных решений. Излишняя самоуверенность, эмоциональный порыв, стремление к рискованным операциям могут стать причиной ошибочного решения или действия. Новые идеи или влияния будут иметь негативные последствия. Постарайтесь сохранить равновесие и хладнокровно рассматривать даже самые сложные проблемы.

Козерог. Напряженный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных отношениях. Вероятно возникновение проблем в сфере профессиональной деятельности. Сны следует истолковывать наоборот.

Водолей. Гармония и любовь в вашем доме скажутся и на финансовом положении. Уверенность, которую Вы почерпнете в семье, поможет вам найти верные решения по важным вопросам. Не пытайтесь решить все проблемы сразу. Жизнь сама подскажет вам нужный выход.

Рыбы. Условия этого дня будут способствовать успеху в борьбе с собственным эгоизмом. Вы можете сделать полезную покупку. Отправляйтесь всей семьей в гости или примите гостей у себя. Многие из Вас отважатся на романтический поступок или сами станут объектом чьих-то чувств.

Астролог: Вальдемар Небоходцев