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Следствие рассказало, за что задержали приморских сотрудников ДПС

Следствие рассказало, за что задержали приморских сотрудников ДПС
Фото: primorsky.sledcom.ru

В Хорольском районе Приморского края по факту получения взятки сотрудниками ДПС возбуждено уголовное дело. Автоинспекторы подозреваются в получении 15 000 рублей. По версии следствия, за это они должны были закрыть глаза на то, что водителя, давшего взятку, нет водительских прав.

Как сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю, инспекторов ДПС подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом за совершение заведомо незаконных действий».

По версии следствия, 6 декабря 2019 года инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Хорольскому району получили взятку в сумме 15 000 рублей от водителя автомобиля, за совершение незаконного бездействия, а именно, за не привлечение его к административной ответственности за совершенное им административное правонарушение – управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. В настоящее время один из инспекторов задержан. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники управления ФСБ России по Приморскому краю и оперативно-розыскной части собственной безопасности управления МВД России по Приморскому краю.

«Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – информирует СУ СК по Приморскому краю.

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#Дальний Восток #закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    1 час назад

    С таким шумом лучше бы коррупционеров и взяточников от власти брали бы. А то великий ущерб для бюджета 15 тыс.

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