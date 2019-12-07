Следствие рассказало, за что задержали приморских сотрудников ДПС

Как сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю, инспекторов ДПС подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом за совершение заведомо незаконных действий».

По версии следствия, 6 декабря 2019 года инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Хорольскому району получили взятку в сумме 15 000 рублей от водителя автомобиля, за совершение незаконного бездействия, а именно, за не привлечение его к административной ответственности за совершенное им административное правонарушение – управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. В настоящее время один из инспекторов задержан. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники управления ФСБ России по Приморскому краю и оперативно-розыскной части собственной безопасности управления МВД России по Приморскому краю.

«Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – информирует СУ СК по Приморскому краю.