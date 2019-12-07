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В России введут еще один документ на автомобили

В России введут еще один документ на автомобили
Фото: pixabay.com

В Российской Федерации вводится новый ГОСТ - по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. В связи с этим поменяется состав сопроводительной документации на автомобили.

В тексте стандарта говорится, что новый документ будет называться «Этикетка энергоэффективности». В нем должны быть указаны расход бензина, газа или дизельного топлива на 100 километров хода, а также выбросы углекислого газа. А для электромобилей – расход электроэнергии и запас хода.

Как сообщает «Российская газета», «Этикетка энергоэффективности» войдет в список документов, которые входят в комплект к транспортному средству при его продаже. Правила распространятся на легковые и грузовые машины массой не более 3,5 тонны.

По данным Russia Today, новый ГОСТ вступит в силу 31 марта 2020 года.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • холостяк

    холостяк
    12 минут назад

    «Этикетка энергоэффективности». В нем должны быть указаны расход бензина, газа или дизельного топлива на 100 километров хода, а также выбросы углекислого газа. А для электромобилей – расход электроэнергии и запас хода.

    Как сообщает «Российская газета», «Этикетка энергоэффективности» войдет в список документов, которые входят в комплект к транспортному средству при его продаже. Правила распространятся на легковые и грузовые машины массой не более 3,5 тонны.

    Сколько будет стоить наклейка, кому в карман пойдет денюжка? Неужели Роснано Этикетку покупать каждый год или государство бесплатно раздавать будет?

  • Victrix

    Victrix
    8 минут назад

    Качество топлива, типа, ни на что не влияет?

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