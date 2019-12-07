В Благовещенске почти готова городская усадьба XIX века

Строительные материалы для воплощения в жизнь своего проекта под названием «Городская усадьба» Александр Лещенко находит самостоятельно. Восстановление дома жителя Благовещенска начала ХХ века идет по старинной технологии.

Городская усадьба снаружи почти готова. Остались внутренние работы, признается Александр Лещенко. Его проект реализуется в центре Благовещенска – на территории Городского парка культуры и отдыха. Участок для возведения усадьбы ему выделили городские власти. Сюда перенесли старый дом с пересечения улиц Амурской и Богдана Хмельницкого, который должны были снести.

Историческое здание воссоздано из элементов разных городских домов, которые были в Благовещенске в конце XIX и начале XX веков. Александр Лещенко вместе с сыновьями заложил фундамент, выстроил первый этаж и возводит второй. Сейчас работы идут в мастерской Благовещенска. Здесь он реставрирует оконные рамы, входные и межкомнатные двери для усадьбы. Внутри дома останется сделать пол и потолок и провести отделочные работы.

Собирать старинные вещи Александр Лещенко начал еще в 60-е годы прошлого века. Некоторые из них сам реставрирует. Находит экспонаты в старых домах, которые идут под снос. Иногда собиратель находит и старинную бытовую утварь. Некоторые экспонаты были найдены при строительстве нового музея.

Когда усадьба будет восстановлена, Александр Лещенко превратит ее в музей. В нем амурчане смогут посмотреть на то, как жили в Благовещенске в прошлом.

На территории Приамурья находится один государственный музей – областной краеведческий имени Новикова-Даурского. В его состав входят филиал «Албазинский краеведческий музей» в селе Албазино и структурные подразделения – музейно-выставочный комплекс «Дом Саяпина», «Музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова» в Благовещенске. Кроме того, на территории субъекта работают 17 муниципальных музеев: семь из них расположены в городах области, 10 – на территориях сельских поселений. Из 18 музеев 15 – историко-краеведческие и три – тематические: «Тамбовский музей истории развития сельского хозяйства Амурской области» в селе Тамбовка, «Музей истории амурского казачества Магдагачинского района» – в селе Черняево, «Музей истории БАМа» – в Тынде. Все амурские музеи осуществляют образовательно-просветительскую деятельность, а также ведут работу по патриотическому воспитанию, сообщает правительство Амурской области.

Музеи Приамурья сотрудничают между собой, обмениваясь передвижными выставками. Такая система позволяет приобщить амурчан из самых отдаленных уголков региона к культуре.

Приамурье входит в топ-10 регионов-лидеров по развитию культуры, отметил в своем отчете за год губернатор Амурской области Василий Орлов. Это связано в том числе и с развитием музеев в области.

С 2019 года в регионе реализуется национальный проект «Культура». В ходе него власти выделят деньги единственному в области колледжу культуры и детским школам искусств на покупку музыкальных инструментов и обновление материально-технической базы. На это региональный бюджет получит субсидию от Министерства культуры РФ в размере более 32 миллионов рублей. Укрепить материально-техническую базу учреждений культуры благодаря выделенным средствам удастся в 17 муниципальных образованиях Приамурья.

«Оснащение учреждений культуры современным оборудованием стало возможным благодаря социально-экономической политике, проводимой полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым по поручению Владимира Путина», – подытоживает правительство Амурской области.