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Благовещенец выразил беспокойство по поводу демонтажа старого дома (видео)

Благовещенец выразил беспокойство по поводу демонтажа старого дома (видео)
Фото: amur.info

В Благовещенске житель города обратил внимание на опасный объект. Старый деревянный двухэтажный дом по адресу: Ленина, 205, начали сносить в начале недели. Фрагмент строения остался не демонтированным, и горожанин переживает за безопасность людей.

«Дом начали сносить в начале недели забросили на двое суток. Остался двухэтажный фрагмент. Его огородили лентами, но ведь там ходят дети, для них объект может представлять опасность», – сообщил читатель, отправив видео с места происшествия в редакцию ИА «Амур.инфо».

Как пояснили в администрации города, разбор остатков дома продолжается в субботу, 7 декабря. Вскоре площадку под домом окончательно расчистят, таким образом, опасности для окружающих место проведения работ не представляет.

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#строительство

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