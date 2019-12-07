Владивосток занял первое место в России по росту цен на аренду 1-комнатных квартир

Аналитики составили рейтинг по динамике цен на аренду квартир с августа по ноябрь. По итогам осени первое место занял Владивосток, где стоимость аренды «однушки» поднялась на 5,8 %. На последней позиции оказался Сочи, где цены упали на 14,2 %.

По данным портала недвижимости Domofond.ru, аренда среднестатистической однокомнатной квартиры стала выше в 49 из 76 крупных городов, которые приняли участие в исследовании. Лидер по росту цен – Владивосток, где квартира подорожала с 14 921 рублей в месяц до 15 789 рублей. На втором месте - Набережные Челны с ростом 5,5 % – с 12 087 рублей за аренду «однушки» раньше, и 12 747 рублей по итогам осени. Чуть отстает Петрозаводск: удорожание на 5,4 %, аренда обойдется в 12 291 рублей в месяц.

Поднялась стоимость также в Хабаровске, Улан-Удэ, Чите, Стерлитамаке, Омске и Санкт-Петербурге. Замыкает десятку Подольск, где рост стоимости аренды составил 4 %.

Как сообщает «Российская газета», самое большое падение ставок отмечается в Сочи. Аналитики связывают это с окончанием курортного сезона). Арендовать сочинскую «однушку» в ноябре можно было в среднем за 20 800 рублей. Второе место – у Севастополя: падение составило 5,5 %, цена на конец осени – 19 654 рубля. Третью позицию с конца занимает Кострома: снижение на 4,2 % и 9 517 рублей в месяц за аренду однокомнатной квартиры.

В 12 из 16 городов-миллионников цены на аренду жилья выросли, говорится в исследовании. Больше других подорожал съем квартир в Омске и в Санкт-Петербурге: на 4,3 % (до 11 835 и 24 552 рублей в месяц, соответственно). Третье место у Воронежа, где рост составил 3,4 %, а цена средней съемной «однушки» составила 11 206 рублей.

«Ставки снизились только в четырех мегаполисах. Это Нижний Новгород, Пермь, Волгоград и Ростов-на-Дону», – резюмируют аналитики.

В Благовещенске, по данным Domofond.ru, снять однокомнатную квартиру можно от 10 000 рублей – в селе Белогорье, до 35 000 рублей – за жилье в новом доме, расположенном в центре города.