В Благовещенске проведут акцию по сбору макулатуры и пластика

В областном центре Приамурья состоится акция по сбору макулатуры и пластиковых бутылок. Мероприятие организует экодвижение за раздельный сбор и переработку отходов. Вместо того чтобы загрязнять окружающую среду, все собранные материалы получат вторую жизнь.

В Благовещенске вслед за Владивостоком и Хабаровском появился филиал некоммерческой организации «РазДельный сбор». В следующую субботу, 14 декабря, они организуют сбор бумаги, картона и пластиковых бутылок. Акция пройдет в областной научной библиотеке имени Муравьева-Амурского по адресу: улица Ленина, 139. С 13 до 16 часов сюда можно будет принести макулатуру и бутылки.

«Принимаем любую бумажную и картонную продукцию – коробки, старые журналы, тетради, листы. Все должно быть упаковано и связано веревками, либо сложено в коробки. Бутылки принимаются только пластиковые, объемом от половины до полутора литров, обязательно прозрачные. Есть условие: бутылки должны быть без крышек и колец на горлышках, так как это уже другой сорт пластика; чистые и желательно компактно упакованные, сплющенные», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» организатор благовещенского филиала некоммерческой организации «РазДельный сбор» Светлана Тарасова.

Все собранные материалы передадут компаниям, занимающимся переработкой вторсырья. Так, из макулатуры могут сделать ячейки для яиц, а из пластика – ведра, совки и другие вещи.

В ходе акции ее участникам расскажут о важности переработки материалов. Выбросы, образующиеся при сжигании мусора, наносят непоправимый вред экологии. Тогда как переработанные отходы – такие как бумага, пластик, стекло – могут быть использованы неоднократно.

Экоактивисты ведут просветительскую работу в Инстаграме. В аккаунте экологического волонтерского движения «РазДельный сбор вторсырья» подписчикам рассказывают об экологии, сборе и переработке вторсырья, прививают культуру бережного отношения к природе.

В дальнейшем благовещенские активисты планируют расширить ассортимент принимаемого вторсырья, включив в него стекло и батарейки. Такие акции будут проводиться ежемесячно.