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МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Фото: pixabay.com

В МВД России выступили против возможности понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. По словам руководителя ведомства Владимира Колокольцева, МВД выступает за то, чтобы увеличить разрешенные скорости на автомагистралях.

По его словам, в начале текущего года на заседании правительственной комиссии, которую возглавляет зампред правительства, по обеспечению безопасности дорожного движения, министерство выразило свою позицию, выступив против снижения администрируемого порога с 20 до 10 километров в час.

Как сообщает РИА Новости, министр заявил, что инициатива такого нововведения не принадлежит возглавляемому им ведомству. Вместе с тем, добавил Колокольцев, МВД выступает за то, чтобы увеличить разрешенные скорости на автомагистралях.

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на 10 километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Министерство транспорта в целом поддерживает эту инициативу, так как, когда был введен лимит в 20 километров в час, средства фиксации нарушений работали гораздо менее четко.

В то же время ведомство совместно с Росавтодором и ГК «Автодор» обсуждает перечень федеральных трасс, где в случае понижения нештрафуемого порога скорости будет повышен скоростной режим.

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#закон #происшествия #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Ай да Колокольцев, ай да молодец! Всё верно, что мелочиться на счёт увеличения скорости? Бахнулся, так чтобы сразу наверняка, и не мучиться...

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    лучше бы герр Колокольцев выступал за приближение участковых к народу ( как обещался ) (((

  • ay

    ay
    1 час назад

    Менты МВД против дисциплины и порядка? В Зазеркалье живём. Ну.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    ay

    Менты МВД против дисциплины и порядка? В Зазеркалье живём. Ну.



    "Ментов уж нет , а те - далече " (сс)

  • uslon

    uslon
    1 час назад

    А я "ЗА"!

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    46 минут назад

    Сейчас его во вредители запишут. При снижении порга скорости у ГИБДД будет больше составленных постановлений. Ведь план по нарушениям никто не отменял.Это ведь деньги для государства.

  • ay

    ay
    41 минута назад

    Обыкновенный медвежонок

    Сейчас его во вредители запишут. При снижении порга скорости у ГИБДД будет больше составленных постановлений. Ведь план по нарушениям никто не отменял.Это ведь деньги для государства.



    Может его папа условной Шмары Дасарян пообещал снять с высокой должности, если его дочу будут щемить за нарушения на дороге? А так, получается, что чем мягше правила - тем меньше поводов щемить мажориков.

  • КП

    КП
    35 минут назад

    Обыкновенный медвежонок

    Сейчас его во вредители запишут. При снижении порга скорости у ГИБДД будет больше составленных постановлений. Ведь план по нарушениям никто не отменял.Это ведь деньги для государства.



    А что, у государства мало денег?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    35 минут назад

    Обыкновенный медвежонок

    Сейчас его во вредители запишут. При снижении порга скорости у ГИБДД будет больше составленных постановлений. Ведь план по нарушениям никто не отменял.Это ведь деньги для государства.



    При чём тут деньги? В первую очередь, это человеческие жизни! Ни один раз слышал отговорку, мол за превышение на 19 (20) км. "письмо счастья" не пришлют. Сколько таких по обочинам "лежит"?

  • КП

    КП
    21 минута назад

    Kadet_84

    Обыкновенный медвежонок

    Сейчас его во вредители запишут. При снижении порга скорости у ГИБДД будет больше составленных постановлений. Ведь план по нарушениям никто не отменял.Это ведь деньги для государства.



    При чём тут деньги? В первую очередь, это человеческие жизни! Ни один раз слышал отговорку, мол за превышение на 19 (20) км. "письмо счастья" не пришлют. Сколько таких по обочинам "лежит"?



    И что, все из-за превышения на 20 км в час? Может ещё какая нибудь статистика по этому поводу есть? А то дорога сплошной каток, за то "не выбрал безопасную скорость движения". Трафик один за одним, дорога двухполосная. За то виноват тот, кто "не убедился в безопасности проведения обгона". Так что все эти слова про безопасность это пустой звук. Знаю я вашу "безопасность".

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