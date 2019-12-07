МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

В МВД России выступили против возможности понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. По словам руководителя ведомства Владимира Колокольцева, МВД выступает за то, чтобы увеличить разрешенные скорости на автомагистралях.

По его словам, в начале текущего года на заседании правительственной комиссии, которую возглавляет зампред правительства, по обеспечению безопасности дорожного движения, министерство выразило свою позицию, выступив против снижения администрируемого порога с 20 до 10 километров в час.

Как сообщает РИА Новости, министр заявил, что инициатива такого нововведения не принадлежит возглавляемому им ведомству. Вместе с тем, добавил Колокольцев, МВД выступает за то, чтобы увеличить разрешенные скорости на автомагистралях.

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на 10 километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Министерство транспорта в целом поддерживает эту инициативу, так как, когда был введен лимит в 20 километров в час, средства фиксации нарушений работали гораздо менее четко.

В то же время ведомство совместно с Росавтодором и ГК «Автодор» обсуждает перечень федеральных трасс, где в случае понижения нештрафуемого порога скорости будет повышен скоростной режим.