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7декабря
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сегодня, 16:17 0

В Приморском крае автоинспекторы задержаны по подозрению во взятке (видео)

В Приморском крае автоинспекторы задержаны по подозрению во взятке (видео)
Фото: primamedia.ru

В Приморье по подозрению в получении взятки задержаны инспекторы дорожно-патрульной службы. Как сообщает управление МВД Приморского края, автоинспекторов задержали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю и оперативно-розыскной части собственной безопасности краевого УМВД.

По информации полиции, по факту происшествия назначена служебная проверка, в ходе которой будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию сотрудников Госавтоинспекции.

В случае установления вины полицейских их уволят в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, и они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Руководителей инспекторов привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

ИА PrimaMedia опубликовало видеозапись задержания. На дороге стоит автомобиль ДПС, люди в спецодежде удерживают одного из инспекторов на земле.

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#Дальний Восток #закон #криминал #происшествия

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