В Шимановске при пожаре погиб мужчина

В Шимановске загорелась квартира в двухэтажном доме. Пожар начался вечером 5 декабря. В результате происшествия один мужчина погиб, другой пострадал.

Как сообщает Главное управление МЧС по Амурской области, возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 9 города Шимановска в составе четырех человек и одной единицы техники. Через пять минут после прибытия было ликвидировано открытое горение.

В результате пожара в одной из квартир огнем повреждена кухня по всей площади и оконные блоки. Пострадал мужчина 1975 года рождения. Другой мужчина, 1972 года рождения, погиб. Специалисты устанавливают причину и виновник пожара.