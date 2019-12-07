Росстат: в России подорожала гречневая крупа

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку. Это связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства.

В министерстве отметили, что в 2018 году цены на гречку снизились в связи с рекордным урожаем гречихи за 2017 год – тогда было собрано более 1,5 миллиона тонн гречихи. Однако в 2019 году некоторые производители не смогли увеличить количество посевов, что привело к росту цен производителей, а впоследствии к повышению потребительских цен. К тому же увеличилась разница между ценой и себестоимостью товара: оптовые закупочные цены на гречневую крупу, по данным министерства на 6 декабря, составили 35,7 рубля за килограмм, в то время как потребительские цены, по данным Росстата на 2 декабря, составили 61,73 рубля за килограмм, сообщает РБК.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства, в 2019 году урожай гречихи должен составить около 780 тысяч тонн, что соответствует среднему уровню многолетних показателей.

Согласно данным Росстата, гречневая крупа в ноябре подорожала на 11 %. При этом в 29 субъектах России цены увеличились на 15 % или более. «Существенно подорожала крупа гречневая – на 11 %. В 29 субъектах Российской Федерации цены на нее выросли на 15 % и более, заметнее всего в Еврейской автономной области и Республике Тыва – на 28,8 % и 27,2 % соответственно», – сообщает Росстат.

Ранее Росстат также сообщал, что в октябре цены на гречку выросли на 7,3 %. Рост цен зафиксировали в 80 субъектах России, при этом, по данным службы, в 48 регионах стоимость увеличилась более чем на 7,3 %. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что проведет проверку информации о росте цен.