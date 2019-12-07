В Находке автоинспекторы спасли замерзавшую первоклассницу

В Приморском крае сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Находке помогли замерзшей первокласснице. Девочка потеряла деньги на автобус и решила пойти пешком, но не рассчитала силы, устала и замерзла.

Как сообщает управление МВД по Приморскому краю, наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД находился на маршруте патрулирования. Полицейские Вячеслав Нефедова, Максим Манылов и Денис Петенко заметили маленькую девочку. Она стояла около столба и плакала. Правоохранители посадили ребенка в патрульную машину, отогрели и, успокоив, узнали, что девочку зовут Вероника, она учится в первом классе.

Оказалось, что малышка потеряла деньги на автобус, а смарт-часы забыла дома. Путь из школы домой был неблизким – шесть автобусных остановок. Учителю о своей беде Вероника рассказать постеснялась и отправилась домой пешком. Когда до дома оставалось совсем немного, первоклассница окончательно замерзла и устала, да и дорогу в опасном месте никогда не переходила самостоятельно. Ребенок просто остановился и заплакал от безысходности.

Полицейские доставили девочку домой и передали маме. Тем временем мама уже оставила попытки найти Веронику самостоятельно и собиралась обращаться за помощью в полицию. «Хочу выразить огромную благодарность Вячеславу Нефедову, Максиму Манылову и Денису Петенко. Это неравнодушные и отзывчивые люди, профессионалы с большой буквы!» – поблагодарила полицейских мама Вероники.