Амурским фермерам, потерявшим свиней от АЧС, компенсируют приобретение других животных

Как сообщало ИА «Амур.инфо», во время подведения итогов года глава ведомства также сообщил о том, что минувшим летом около 22 % посевов сои погибли в результате наводнения. Вместо запланированного миллиона тонн собрано 855 тысяч тонн.

В предстоящем 2020 году в Приамурье планируют построить около шести ферм. «Это фермы молочного направления и птицеводства. Увеличение объемов мы планируем порядка 300 миллионов рублей в год», – сообщил Олег Турков.

Говоря о выплатах компенсаций фермерам, понесшим убытки в результате паводка 2019 года, министр сельского хозяйства региона сообщил, что средства, выделенные на эти цели, выплачены практически полностью. «Сейчас в стадии выплаты 660 миллионов рублей по лизинговым платежам пострадавшим от ЧС. И 155 миллионов рублей – на компенсации процентов по кредитам, краткосрочным и долгосрочным, – тем предприятиям, которые попали в чрезвычайную ситуацию. Вообще, если все это сложить, это очень большая сумма федеральной поддержки, это 3 900 000 000 рублей. Наши аграрии в этом году получат компенсации за потерю урожая по всем видам поддержки», – заявил министр.

Размеры выплат зависят от данных, которые заявило пострадавшее предприятие: это количество гектаров, на которых погиб урожай. После выезда комиссии на место проводят расчеты, чтобы установить затраты фермера.

«Могу сказать, что по сравнению с прошлым годом эти меры поддержки в два раза выше на гектар, – отметил Олег Александрович. – И несравнимо выше в целом по объемам и масштабам поддержки. Правительству РФ и Минсельхозу РФ огромное спасибо. Такое решение было принято на самом высоком уровне, невзирая на то, что страхование не очень хорошо идет. А сегодня политика такова, что если по букве закона, то поддержку должны получать только те, кто страхует. Но застраховавших урожай очень мало, это проблема не только Амурской области, это проблема всей Российской Федерации. И проблема не в том, что предприятия не хотят страховать – еще очень сложный и не отработанный рынок страхования сельхозкультур. Поэтому в целом принято решение выплатить полностью компенсацию всем за потерю урожая. И в настоящий момент это делается».

«Не выплатили компенсации только двум предприятиям, потому что необходимы разъяснения относительно правомерности выплаты. Предприятие зарегистрировано только в 2019 году, есть нестыковки по площадям и по суммам. Мы это выясняем, но это вопрос времени – неделя – и будет принято решение. Может быть, даже 100 % всех пострадавших получат компенсации», – добавил Олег Турков.

По информации министра сельского хозяйства Амурской области, компенсации получили и животноводы, в результате вспышки АЧС потерявшие поголовье свиней. Им теперь придется перейти на выращивание других сельскохозяйственных животных. «Там, где были зарегистрированы очаги АЧС, в течение года нельзя выращивать свиней. Это не прихоть, это закон, – подчеркнул Олег Турков. – Раз случилась эта беда, есть предположение, что она может повториться – вирус опасен и коварен».

Чтобы помочь фермерам, региональный минсельхоз проработал меры поддержки. Вместо свиней хозяйства могут выращивать коров, овец, кроликов, птицу. «Запланированы средства на компенсацию их приобретения. Это общероссийская практика, чтобы купировать и не размножать АЧС. Занимайтесь другим – мы поможем их приобрести», – пообещал руководитель министерства.