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В Приамурье впервые пройдет конкурс юных фигуристок

В Приамурье впервые пройдет конкурс юных фигуристок
Фото: www.instagram.com

В Приамурье впервые пройдет конкурс юных фигуристок, он называется «Мисс Лед». В нем примут участие 7 конкурсанток 8-13 лет из Благовещенска и Новобурейского. Соревнования состоятся 15 декабря на ледовой арене ТРЦ «Острова».

Как сообщает региональное министерство спорта и физической культуры, юных фигуристок судьи будут оценивать прокат программы, которую каждая спортсменка готовит к соревнованиям. Также жюри оценит спортивную подготовку: девочкам будут даны различные задания на ловкость, скорость и координацию. Не последнюю роль в соревнованиях будут играть артистичность, где участницы должны проявить чувство ритма и умение двигаться под музыку; а также креативность и дружелюбность.

Помимо конкурсной программы, фигуристы выступят с номерами. В общей сложности в ледовом празднике примут участие почти 70 спортсменов. Среди них будут школьники, студенты и дошколята, младшему из которых всего 4 года.

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#дети #спорт

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