В одном из банков Благовещенска обнаружили поддельную 5-тысячную купюру

В отделении одного из банков города Благовещенска обнаружена купюра номиналом 5 000 с признаками подделки. Оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции банкнота изъята. В ходе исследования установлено, что она не соответствуют образцам аналогичной продукции, выпускаемой ФГУП «Гознак».

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению, сообщает пресс-служба амурского УМВД.

Полиция напоминает, чтобы не попасть на уловки фальшивомонетчиков, нужно внимательно изучать банкноты, которые попадают вам в руки. Правоохранители советуют не разменивать купюры незнакомым лицам, а в случае обнаружения купюры сомнительного качества, не пытаться ее сбыть. Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и, тем не менее, использующие их как подлинные.

Особое внимание необходимо уделять тысячным купюрам, их подделывают чаще всего, а также банкнотам номиналом в 5 000.

В полиции говорят, что обычно поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания. У подделки также отсутствует характерный хруст бумаги, а изображение на таких банкнотах приглушенное и не имеет четкости. Цифры с номиналом купюры, как правило, на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой. Металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской, при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое. Метка для людей с ослабленным зрением на подлинных банкнотах имеет рельеф, выполненный вдавливанием в виде звездочек, на подделках – в виде прямоугольника и точки.

Цветной, переливающий герб Ярославля (на купюрах достоинством в 1 000 рублей) и герб Хабаровска (на купюрах достоинством в 5 000 рублей) не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.

Если вы заподозрили, что стали обладателями фальшивых денежных купюр, обращайтесь в ближайший отдел внутренних дел или по телефонам: 02, 102 или по телефону доверия УМВД: 8 (4162) 59-40-59.