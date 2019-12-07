В мэрии Благовещенска рассказали, где можно кататься на коньках

Благовещенцы и гости областной столицы могут опробовать 13 ледовых площадок с услугами проката коньков. Администрация Благовещенска опубликовала расписание и прайс ледовых площадок.

Покататься можно на стадионе «Юность», в Городском парке, на стадионе «Амур», на катке на площади Ленина, в хоккейном клубе «Олимпик», на лыжной базе «Динамо», в ТРЦ «Острова», на базах отдыха и в БГПУ. Еще 14 катков планируется организовать на территории школ, три ледовые площадки зальют на территориях производственных предприятий. Кроме того, планируется заливка около 30 ледовых площадок и на дворовых территориях. Всего в областном центре будет работать около 60 катков.

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска