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7декабря
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Камера сняла благовещенцев, оставивших пакет с пылью, из-за которого выезжали службы

Камера сняла благовещенцев, оставивших пакет с пылью, из-за которого выезжали службы
Фото: Скриншот видео

История пакета с пылью, из-за которого бдительные жильцы одной из многоэтажек Благовещенска вызывали полицию, нашла свое продолжение. Появились кадры, сделанные камерой видеонаблюдения в подъезде, на которых запечатлены двое мужчин, оставившие тот самый мусорный пакет.

На кадрах видно, как двое мужчин зашли с улицы и подошли к лифту. При этом с собой у них был пылесос. Один из мужчин достал из него пакет. Некоторое время он держит его в руках и внимательно осматривает, а затем кладет на почтовые ящики. Уже вместе с пустым пылесосом оба заходят в лифт.

Как выяснилось ранее, пакет обнаружили другие жильцы дома. Им неизвестный предмет показался подозрительным, и они вызвали соответствующие службы.

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#жизнь

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В Благовещенске из-за пакета с пылью к дому выезжали полиция, скорая и пожарные
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