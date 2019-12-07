Камера сняла благовещенцев, оставивших пакет с пылью, из-за которого выезжали службы

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На кадрах видно, как двое мужчин зашли с улицы и подошли к лифту. При этом с собой у них был пылесос. Один из мужчин достал из него пакет. Некоторое время он держит его в руках и внимательно осматривает, а затем кладет на почтовые ящики. Уже вместе с пустым пылесосом оба заходят в лифт.

Как выяснилось ранее, пакет обнаружили другие жильцы дома. Им неизвестный предмет показался подозрительным, и они вызвали соответствующие службы.