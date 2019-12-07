Минэкономразвития одобрил проект строительства моста через Зею в Благовещенске

Фото: Амур.инфо

Министерство экономического развития России дало положительное заключение проекту «Строительство мостового перехода через реку Зея в городе Благовещенске». Об этом стало известно 7 декабря.

Информацию о том, что Минэкономразвития одобрил проект, разместила администрация Благовещенска в Инстаграме. Для строительства готова проектная документация, по ней также получено положительное заключение государственной экспертизы. Начало строительства запланировано на 2021 год, окончание – на 2024 год.

Как сообщало Амур.инфо, по предварительным данным, цена проекта – 20 миллиардов рублей. 4,5 миллиарда уже запланировано в федеральном бюджете. Согласно текущим условиям финансирования, областной бюджет должен будет выделить примерно 3 миллиарда рублей на софинансирование.

Нагрузка на нынешнюю переправу превышает проектную в шесть раз. Мост начали строить в 1976 году, в эксплуатацию ввели в начале 80-х. Сооружение ни разу не ремонтировали капитально. Последнее обследование объекта проводили в 2018 году. Тогда сообщалось, что техническое состояние сооружения угрозы не представляет.

Однако амурчане неоднократно обращали внимание на пугающее состояние моста. В социальных сетях размещались фотографии, на которых была запечатлена яма, появившаяся в результате разрушения асфальта. Еще раньше в редакцию Амур.инфо присылали видео, снятое с квадрокоптера, где было видно, что у переправы появились дефекты конструктивных элементов. Верхний пояс моста через Зею в районе Благовещенска разошелся в двух местах.

По первоначальным планам, еще при предыдущем губернаторе Олеге Кожемяко, окончить строительство нового моста предполагалось в 2017 году. А говорить о нем начали задолго до этого – в 2007 году. Идею возвести вантовый мост в 2013 году поддержал первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, который был с визитом в Приамурье. В 2014 году было получено положительное решение госэкспертизы проекта.

Строительство сооружения призвано существенно снизить нагрузку на действующий мост. Неоднократно говорилось, что после строительства нового моста, действующий закроют на ремонт.

Как сообщало Амур.инфо, сооружение хотят построить в районе улицы Горького. За основу были взяты проекты мостов на остров Русский и через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Мост должен быть двухполосным, длиной 2 километра и шириной проезжей части 9 метров. С каждой стороны предусмотрены полутораметровые тротуары. Его проектная пропускная способность – более 10 тысяч автомобилей в сутки.