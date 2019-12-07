Амурская область стала лидером страны по числу квартирных краж

В МВД РФ рассказали о том, на что охотятся воры в различных регионах России. Выяснилось, что в Москве крадут деньги и украшения, а в других территориях России чаще тащат то, что плохо лежит. Амурская область возглавила список регионов, где больше всего квартирников.

«Субъекты Федерации несколько отличаются друг от друга по уровню жизни. В столичном регионе, например, основные предметы посягательства – это денежные средства, как в наличной, так и в безналичной форме. Кроме того – украшения, золотые изделия, антиквариат», – сказал начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов.

В то же время в удаленных регионах, по его словам, воруют всё, что плохо лежит в местах, где «отсутствует охрана или есть спрос на иные предметы». «Украсть могут все: лопату, грабли на даче, содержимое посылки, металлические конструкции, провода, продукты питания и одежду из магазинов, автомашину», – рассказал представитель МВД.

Парамонов отметил, что всего в этом году из квартир и частных домов было совершено более 89 тысяч краж, из которых около 53 тысяч раскрыто. «Кстати, в расчете на 100 тысяч населения, по количеству краж из квартир лидирует Амурская область, где зарегистрировано 107 краж на 100 тысяч населения. Затем идет Республика Тыва – 100 краж на 100 тысяч населения», – сказал он.

Как сообщает Интерфакс, в числе регионов с высоким коэффициентом зарегистрированных краж числятся Тверская область (38 тысяч), Новгородская область (59 тысяч), Кировская область (45 тысяч), Курганская область (42 тысяч), Кемеровская область (34 тысяч) и Забайкальский край (64 тысячи). «При этом общий показатель по России составляет всего 23 кражи на 100 тысяч населения», – уточнил Парамонов. Для сравнения, по Москве этот показатель «один из самых низких» – лишь 7 краж на 100 тысяч населения, отметил представитель МВД.