Приамурье вошло в десятку регионов с самыми старыми авто

Топ-10 регионов с наибольшим средним возрастом парка легковых автомобилей возглавила Камчатка. Здесь средний возраст парка – 22,8 года. Строчкой ниже стоит ЕАО (21,4 года). Еще ниже, на 3 месте, разместилось Приморье (21,1). Амурская область занимает седьмую строку десятки самых старых автопарков страны с показателем 19,4 года.

Топ-10 субъектов с самыми новыми автомобилями возглавляют Татарстан (средний возраст - 10 лет), Москва (10,4 года), Ханты-Мансийский АО – Югра и Санкт-Петербург (10,9 года).

Как сообщает «За рулем», автопарк России стареет. Ежегодно в стране продается лишь 1,8 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей (данные АЕБ за 2018 год), чего недостаточно не только для обновления автопарка, но и для поддержания его среднего возраста на одном уровне.

В 2019 году средний возраст легковых автомобилей в России достиг 13,4 года, подсчитали эксперты. Это данные по состоянию на 1 июля 2019 года. При оценке среднего возраста машин по регионам наблюдается большой разброс, который составляет почти 13 лет.

Например, самые свежие автомобили зарегистрированы в Татарстане, где благодаря этому средний возраст автопарка составил 10 лет, а самые ветхие машины, средний возраст которых достиг показателя 22,8 года, ездят по дорогам Камчатки.

Аналитики отмечают, что в большинстве регионов средний возраст автопарка выше, чем в среднем по стране. Причем чем восточнее расположение региона, тем более старые машины составляют его автопарк.