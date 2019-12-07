Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:22 5

Приамурье вошло в десятку регионов с самыми старыми авто

Приамурье вошло в десятку регионов с самыми старыми авто
Фото: pixabay.com

Амурская область вошла в десятку регионов РФ, где пользуются самыми «возрастными» автомобилями. Таковы итоги исследования аналитического агентства «Автостат», которые опубликовал сайт «За рулем».

Топ-10 регионов с наибольшим средним возрастом парка легковых автомобилей возглавила Камчатка. Здесь средний возраст парка – 22,8 года. Строчкой ниже стоит ЕАО (21,4 года). Еще ниже, на 3 месте, разместилось Приморье (21,1). Амурская область занимает седьмую строку десятки самых старых автопарков страны с показателем 19,4 года.

Топ-10 субъектов с самыми новыми автомобилями возглавляют Татарстан (средний возраст - 10 лет), Москва (10,4 года), Ханты-Мансийский АО – Югра и Санкт-Петербург (10,9 года).

Как сообщает «За рулем», автопарк России стареет. Ежегодно в стране продается лишь 1,8 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей (данные АЕБ за 2018 год), чего недостаточно не только для обновления автопарка, но и для поддержания его среднего возраста на одном уровне.

В 2019 году средний возраст легковых автомобилей в России достиг 13,4 года, подсчитали эксперты. Это данные по состоянию на 1 июля 2019 года. При оценке среднего возраста машин по регионам наблюдается большой разброс, который составляет почти 13 лет.

Например, самые свежие автомобили зарегистрированы в Татарстане, где благодаря этому средний возраст автопарка составил 10 лет, а самые ветхие машины, средний возраст которых достиг показателя 22,8 года, ездят по дорогам Камчатки.

Аналитики отмечают, что в большинстве регионов средний возраст автопарка выше, чем в среднем по стране. Причем чем восточнее расположение региона, тем более старые машины составляют его автопарк.

Просмотров всего: 317

#транспорт

распечатать


Власть 7

Минэкономразвития одобрил проект строительства моста через Зею в Благовещенске
Происшествия

В Тынде в ДТП попала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии (видео)

Общество 3

В 2020 году ремонтировать дороги в Благовещенске начнут с весны
Общество

Теоретическая часть экзамена на водительские права изменится
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    1 час назад

    лозунг Орлова: Область живет!!! или доживает(((((

  • Таранов

    Таранов
    1 час назад

    Народ нищий здесь !!! Так оно и будет

  • ВиталийН

    ВиталийН
    59 минут назад

    Таранов

    Народ нищий здесь !!! Так оно и будет



    А чем нищий народ отличается от зажиточного? Вот живут два одногодка. Живут от своего рождения и до 66 лет (условно). Как говориться: "В один день родились --- в один день представились". Кто из них жил все эти 66 лет скромно, а кто - зажиточно? Каковы критерии, согласно экономическим наукам?

  • Victrix

    Victrix
    56 минут назад

    Старый конь борозды не портит. Пусть возьмут свои новые лады и засунут их куда-нибудь...

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    41 минута назад

    oenesterov

    А я говорил)

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь