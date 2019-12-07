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Экс-амурчанин возглавил городской округ на Кузбассе

Экс-амурчанин возглавил городской округ на Кузбассе
Фото: gazeta.a42.ru

6 декабря в Кемеровской области прошла официальная церемония вступления в должность главы Анжеро-Судженского городского округа. Эту должность занял бывший амурчанин Александр Рыбалко. Он родился в поселке Екатеринославка Октябрьского района.

Церемония инаугурации прошла в зале заседаний администрации. Александр Рыбалко принял присягу, в которой дал слово способствовать экономическому, социальному и культурному развитию городского округа, соблюдать законы РФ и Кемеровской области, приложить опыт и знания для создания достойных условий жизни горожан.

Александр Николаевич Рыбалко родился 14 марта 1975 года в поселке Екатеринославка Октябрьского района Амурской области. Окончил Сибирскую государственную горно-металлургическую академию и юридический факультет КемГУ в Новокузнецке. Работал на руководящих должностях в администрации города Ленинска-Кузнецкого и коммерческих предприятий Кемеровской области. С декабря 2018 года занимал пост главы Яшкинского муниципального района.

С 4 октября 2019 года он был врио главы Анжеро-Судженского городского округа. 14 ноября 2019 года на 58-й внеочередной сессии Совета народных депутатов Александр Рыбалко единогласно избран главою Анжеро-Судженского городского округа, сообщается на официальном сайте Анжеро-Судженского городского округа.

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#жизнь

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