На Днях Дальнего Востока в Москве угостят чаем и медом с дальневосточного гектара

В рамках Дней Дальнего Востока в Москве, с 12 по 14 декабря, на стенде программы «Дальневосточный гектар» можно будет ознакомиться с проектами, реализованными на гектарах, смоделировать бизнес, а с помощью виртуальной реальности попробовать себя в роли фермера.

Кроме того, посетителей стенда будут угощать таёжными чаями, вареньем и мёдом с дальневосточного гектара. «В рамках экспозиции фестиваля Дней Дальнего Востока на стенде "Дальневосточного гектара" мы представим программу в максимально практичном ключе. Здесь можно будет не только получить консультацию специалистов по оформлению и использованию участка, но и смоделировать бизнес с учётом действующих на Дальнем Востоке мер поддержки, а также лично пообщаться с получателями земельных участков и угоститься продукцией с дальневосточных гектаров. Приглашаю москвичей и гостей столицы посетить фестиваль и напрямую узнать возможностях Дальнего Востока для жизни и работы», – рассказал гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

На стенде «Дальневосточный гектар» в рамках Дней Дальнего Востока Агентство предложит посетителям принять участие в интерактивной игре «Создай свое дело на дальневосточном гектаре». Здесь можно будет составить предварительную смету по созданию своего бизнеса, увидеть непосредственно в ходе составления плана, какие меры поддержки доступны, а также какой будет срок окупаемости и прибыль. По завершении можно будет распечатать селфи со своего виртуального гектара. Здесь же будет работать VR-игра, где посетитель сможет примерить на себя роль фермера. От игр можно будет перейти к реальности и угоститься продукцией с дальневосточного гектара в Чайном баре.

Мероприятия Дней Дальнего Востока в Москве проходят со 2 по 14 декабря на разных площадках города. Выставочная экспозиция в Экспоцентре, Павильон 7 (Учеба и работа), будет работать с 12 по 14 декабря включительно, начиная с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

В настоящее время программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока.

С 1 августа 2019 года программа распространила свое действие на Республику Бурятия и Забайкальский край, где земельные участки могут взять местные жители на территории «домашнего» региона. С 1 августа 2020 года новые регионы станут доступны для всех россиян. Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду, сообщает Минвостокразвития.