Депутат Госдумы попросил Юрия Чайку организовать проверку ситуации с водоснабжением в Магдагачи

Фото: Амур.инфо

Депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин попросил генерального прокурора РФ Юрия Чайку организовать проверку по факту опубликованной в СМИ информации о состоянии объектов водоснабжения и водоотведения в поселке Магдагачи. Он направил депутатский запрос.

Как писало Амур.инфо, в поселке фильтр на станции обезжелезивания забит ржавчиной, очистные сооружения практически не функционируют, сточные воды неочищенными попадают в реку. Состояние этих объектов на видео снял руководитель одной из компаний в Магдагачи.

«Ничего не работает, не задерживается, не хлорируется. Здесь просто вот эти все фекалии поступают вот сюда. Вот этой железной решеточкой останавливаются пакеты, тряпки, и все прямиком по этим лоткам идет вон туда в конец, а вот эти емкости, они все нерабочие. Видите, по этим каналам идет в конец здания, оттуда по трубам прямо все идет в речку. Река Магдагачи», – рассказывал он об очистных сооружениях поселка. Местные власти, комментируя ситуацию, сообщали, что денег на ремонт в поселке нет.

«Прошу вас дать указание провести проверку по фактам, показанным в видеосюжете и комментариях по работе очистных сооружений в поселке Магдагачи Амурской области. В случае выявления нарушений прошу принять меры прокурорского реагирования», – написал Кузьмин генпрокурору страны в своем запросе.