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Депутат Госдумы попросил Юрия Чайку организовать проверку ситуации с водоснабжением в Магдагачи

Депутат Госдумы попросил Юрия Чайку организовать проверку ситуации с водоснабжением в Магдагачи
Фото: Амур.инфо

Депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин попросил генерального прокурора РФ Юрия Чайку организовать проверку по факту опубликованной в СМИ информации о состоянии объектов водоснабжения и водоотведения в поселке Магдагачи. Он направил депутатский запрос.

Как писало Амур.инфо, в поселке фильтр на станции обезжелезивания забит ржавчиной, очистные сооружения практически не функционируют, сточные воды неочищенными попадают в реку. Состояние этих объектов на видео снял руководитель одной из компаний в Магдагачи.

«Ничего не работает, не задерживается, не хлорируется. Здесь просто вот эти все фекалии поступают вот сюда. Вот этой железной решеточкой останавливаются пакеты, тряпки, и все прямиком по этим лоткам идет вон туда в конец, а вот эти емкости, они все нерабочие. Видите, по этим каналам идет в конец здания, оттуда по трубам прямо все идет в речку. Река Магдагачи», – рассказывал он об очистных сооружениях поселка. Местные власти, комментируя ситуацию, сообщали, что денег на ремонт в поселке нет.

«Прошу вас дать указание провести проверку по фактам, показанным в видеосюжете и комментариях по работе очистных сооружений в поселке Магдагачи Амурской области. В случае выявления нарушений прошу принять меры прокурорского реагирования», – написал Кузьмин генпрокурору страны в своем запросе.

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#ЖКХ #российская власть

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Комментарии
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  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    2 часа назад

    Надо же! А я то подумала, что депутат госдумы от Амурской области озаботится тем, что найдет деньги для Магдагачинского района, чтобы они отремонтировали эти очистные....

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Обсасывать карманы предпринимателей и жителей района - это не его метод.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Получается, что депутаты ничего не умеют. Только запросы отсылать и зарплату получать. Нахер он вообще там нужен?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    тоже из Белогорска

    Надо же! А я то подумала, что депутат госдумы от Амурской области озаботится тем, что найдет деньги для Магдагачинского района, чтобы они отремонтировали эти очистные....



    Вот именно: что там еще проверять, все достаточно хорошо показано. Но: люди, пользуйтесь, пока проверяющие проверять будут.

    Деньги нужны на строительство и замену очистных, чем быстрее, тем лучше.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    DimonS

    Получается, что депутаты ничего не умеют. Только запросы отсылать и зарплату получать. Нахер он вообще там нужен?



    Действительно, кто туда пролез от ЕР?

    1 Камчатский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ (2)

    Яровая, Ирина Анатольевна

    Березуцкий, Юрий Николаевич

    Чего они сделали на благо простого населения АО?

    "Но денег нет... Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!"

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    59 минут назад

    Всё. Дело сдвинулось с мертвой точки. Однозначно.Процесс пошёл.И его не остановить.

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