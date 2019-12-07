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В Приамурье местами до минус 29 градусов: прогноз погоды на 7 декабря

В Приамурье местами до минус 29 градусов: прогноз погоды на 7 декабря
Фото: pixabay.com

7 декабря в Амурской области без осадков. Дует западный, северо-западный ветер со скоростью 6…11 метров в секунду.

В южных, центральных и северных районах региона столбики термометров покажут минус 16…21 градус, в северных районах местами – до минус 29 градусов. В Благовещенске также без осадков. Температура – до минус 18 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

На дорогах области и города местами сохраняются снежный накат и гололедица.

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#погода

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