Гороскоп 7 декабря: Водолеям не стоит заниматься делами, Раки совершат ошибку

Восход Солнца: 08:14

Заход Солнца: 16:27

Солнце в Стрельце.

Овен. Напряженный, противоречивый день. Негативные тенденции первой половины дня могут привести ко многим проблемам в отношениях с окружающими, ошибкам в делах, ухудшению самочувствия. Не исключены козни завистников. Со второй половины дня ситуация улучшится. Вечер принесет массу удовольствий и приятных известий издалека.

Телец. Серьезный день, связанный с нравственным и духовным преображением. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня домашними делами. Отдохните и проведите день с семьей. Вечер обещает приятные приключения.

Близнецы. День обещает быть благоприятным во всех отношениях. На душе у Вас будет светло и радостно. В этот день полезно подумать и об отдыхе в выходные или во время отпуска. Для тех, кто еще не успел обзавестись семьей, желательно как можно больше времени уделять своему досугу вне дома.

Рак. День несбывшихся надежд и напрасных ожиданий. Сатанинский день. Вас ожидают ошибки в сфере профессиональной деятельности. Близкий человек может дать ошибочный совет. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, мучительные сны, головные боли или отравления. Эмоциональная чувствительность может стать причиной неуравновешенности и раздражительности по мелочам. В сфере интимных отношений следует избегать необузданных страстей и рискованных поступков.

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Лев. День символизирует преобразования и трансформацию. Возможны неожиданности как приятные, так и не очень. Вероятно, Вам повезет заключить выгодный контракт. Нужно сконцентрировать все силы и внимание, только в этом случае вас ждет успех. Однако не обнадеживайтесь успехами. Материальные достижения необходимо соотносить с духовными устремлениями и идеалами. Иначе возможен душевный дискомфорт.

Дева. Сегодня старайтесь контролировать эмоции и внимательнее прислушиваться к советам друзей и близких родственников. Вечер благоприятен для активного отдыха, развлечений, выхода сексуальной энергии, нового знакомства.

Весы. День благоприятный для начала любого важного дела, использования информации. Рационально используя свои ресурсы, вы сможете изменить к лучшему свой социальный статус, укрепить отношения с близкими, улучшить финансовое положение.

Скорпион. День обретения внутренней свободы, озарения, радости бытия. Благоприятный день для нового знакомства, супружеских отношений, веселья, раскрепощения. Если друзья или родственники захотят сегодня приехать к Вам на ужин, любезно согласитесь, так как общение с ними будет для Скорпионов полезным.

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Стрелец. День благоприятен для семейного отдыха. Можно отправиться вместе с семьей на природу, посетить бассейн. Это отвлечет Вас от забот, поднимет настроение и сблизит с детьми. В результате семейные отношения приобретут новую силу и форму. Если возникнут осложнения, ищите в этом свою вину – сказывается некоторая отстраненность, связанная с проблемами трудной недели.

Козерог. Сегодня неблагоприятно начинать новые дела – результат окажется более чем сомнителен. Расположение звезд указывает на опасность финансовых потерь или обмана в коммерческих операциях. Избегайте риска, отложите крупные покупки. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест. Во второй половине дня усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, обаяние. В личной жизни предвидится приятное событие. Не исключено, что Вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы.

Водолей. День отдыха, обретения новых источников энергии, очищения мыслей. Все проявления чувств гармонизированы. Не стоит заниматься делами. Активный отдых и прогулки должны заполнить весь день, что особенно обрадует ваших детей.

Рыбы. Сегодня Вам представится уникальная возможность воплощения в жизнь сокровенной мечты. Все будет зависеть от духовных и материальных накоплений предыдущих месяцев. Чаще улыбайтесь и в жизни найдется больше места для приятных ощущений и светлой любви.

Астролог: Вальдемар Небоходцев