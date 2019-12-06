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6 декабря 2019, 20:45 3

За счет допфинансирования долги по ипотеке снизят 12 тысяч многодетных семей

За счет допфинансирования долги по ипотеке снизят 12 тысяч многодетных семей
Фото: pixabay.com

Дополнительное финансирование программы по снижению долга по ипотеке для семей с тремя и более детьми позволит снизить кредитную нагрузку для 12 тысяч семей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Выступая на заседании правительства 6 декабря Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

«Оказалось, что эти меры весьма востребованы, поэтому к 1 миллиарду рублей, которые мы предусмотрели на эти цели, нужно выделить еще дополнительные деньги. Там выделяется 6 миллиардов рублей. Это позволит сократить долг не менее чем 12 тысячам семей», – сказал премьер.

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#дети #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Татра

    Татра
    2 часа назад

    капля в море

  • Жужжа

    Жужжа
    12 минут назад

    Я не понимаю, почему молодая семья, имеющая 1-2 детей не имеет те же преференции? Дети разные? Разница только в том, что мамочка 1-2 детей ещё и работает, и налоги платит. А мамочка, которая решила, что ей все должны рожает и дома сидит. Сама столкнулась с такой ситуацией.

  • Жужжа

    Жужжа
    8 минут назад

    Посоевоенное время - многодетная семья - действительно подвиг. А сейчас - иждивенцы. Я не хотела никого обидеть. Но.....

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