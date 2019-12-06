За счет допфинансирования долги по ипотеке снизят 12 тысяч многодетных семей

Дополнительное финансирование программы по снижению долга по ипотеке для семей с тремя и более детьми позволит снизить кредитную нагрузку для 12 тысяч семей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Выступая на заседании правительства 6 декабря Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

«Оказалось, что эти меры весьма востребованы, поэтому к 1 миллиарду рублей, которые мы предусмотрели на эти цели, нужно выделить еще дополнительные деньги. Там выделяется 6 миллиардов рублей. Это позволит сократить долг не менее чем 12 тысячам семей», – сказал премьер.