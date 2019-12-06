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6декабря
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сегодня, 19:57 3

Дикие кабаны, найденные в Архаринском районе, погибли от АЧС

Дикие кабаны, найденные в Архаринском районе, погибли от АЧС
Фото: pixabay.com

Дикие кабаны, туши которых были найдены в полях недалеко от села Красная Горка Архаринского района, погибли от африканской чумы свиней. Причину смерти установили в областной ветлаборатории. Как писало Амур.инфо, биоматериал отправили на исследование, чтобы исключить особо опасные заразные заболевания.

Как рассказал начальник областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов, в связи с выявлением вируса АЧС были определены 2 угрожаемые зоны. Первая – в радиусе 5 километров от очага заболевания, вторая – в сотне километров.

«Мы отобрали 5 проб от пяти кабанов, и у всех пяти было выявлено наличие вируса африканской чумы. Понимаем опять же, что у наших соседей не всё благополучно. У них (в ЕАО) буквально 4-го числа 3 новых случая зафиксировали именно в дикой фауне. В данный момент проводится эпизоотическое расследование, и мы не исключаем, что инфицированные животные могли мигрировать к нам», – прокомментировал Сергей Владимирович.

В первой угрожаемой зоне, согласно ветеринарным правилам, теперь необходимо отчуждать свиней. Кроме того, сейчас там запрещено охотиться на диких кабанов. Ранее на территории Приамурья был введен временный запрет на продажу свинины местного происхождения, он продолжает действовать. Разводить свиней в регионе нельзя в течение года.

Как сообщало Амур.инфо со ссылкой на амурское управление ветеринарии, в Приамурье ситуация с АЧС стабилизировалась. Последняя вспышка заболевания была зафиксирована в Белогорском районе месяц назад – 1 ноября.

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#животные #происшествия #чума свиней

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    41 минута назад

    Кошмар какой - все еще АЧС гуляет...

  • Фермер

    Фермер
    11 минут назад

    Наличие вируса АЧС в крови ещё не означает, что животные погибли именно от него... Компактное расположение их туш больше похоже на отравление быстродействующим ядом...

  • Секвойя

    Секвойя
    10 минут назад

    Чушек в хозяйствах, находящихся под присмотром пожгли. С собаками-то что?, людей пробуют кое где у нас порой? Коты есть с бещенством, уже пишут, у Фургала де-то. Что на это скажет наука, нам? Вот кому вопрос.

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