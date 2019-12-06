Дикие кабаны, найденные в Архаринском районе, погибли от АЧС

Как рассказал начальник областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов, в связи с выявлением вируса АЧС были определены 2 угрожаемые зоны. Первая – в радиусе 5 километров от очага заболевания, вторая – в сотне километров.

«Мы отобрали 5 проб от пяти кабанов, и у всех пяти было выявлено наличие вируса африканской чумы. Понимаем опять же, что у наших соседей не всё благополучно. У них (в ЕАО) буквально 4-го числа 3 новых случая зафиксировали именно в дикой фауне. В данный момент проводится эпизоотическое расследование, и мы не исключаем, что инфицированные животные могли мигрировать к нам», – прокомментировал Сергей Владимирович.

В первой угрожаемой зоне, согласно ветеринарным правилам, теперь необходимо отчуждать свиней. Кроме того, сейчас там запрещено охотиться на диких кабанов. Ранее на территории Приамурья был введен временный запрет на продажу свинины местного происхождения, он продолжает действовать. Разводить свиней в регионе нельзя в течение года.

Как сообщало Амур.инфо со ссылкой на амурское управление ветеринарии, в Приамурье ситуация с АЧС стабилизировалась. Последняя вспышка заболевания была зафиксирована в Белогорском районе месяц назад – 1 ноября.