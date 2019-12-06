В Приморье нашли тигренка со следами насильственной смерти

В Спасском районе Приморского края обнаружен труп детеныша амурского тигра со следами насильственной смерти. Неподалеку от места обнаружения тела хищника задержаны браконьеры, отстреливающие копытных животных. Проводится проверка на их причастность к убийству редкого животного.

Об этом сообщается на сайте центра «Амурский тигр». Как рассказал руководитель спецгруппы центра, инспектор КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ Приморского края» Александр Чебанюк, преступления выявлены в общедоступных охотничьих угодьях.

«4 декабря мы получили оперативную информацию, что в 11-ти километрах от села Нововладимировка находится группа людей, которая производит незаконную охоту на копытных. 5 декабря совместно с сотрудниками центра «Амурский тигр», департамента охотничьего надзора Приморского края и УФСБ по Приморскому краю мы выдвинулись на эту территорию для проверки информации. В ходе следования к предполагаемому месту нахождения браконьеров нами был обнаружен труп тигренка с явными признаками насильственной смерти. По следам мы вышли к зимовью, где были обнаружены двое местных жителей, при которых было оружие», – рассказал он.

Чебанюк добавил, что при обследовании территории вокруг зимовья были найдены два схрона с мешками, в которых находилось мясо дикого кабана. На место была вызвана оперативно-следственная группа ОМВД по Спасскому району для проведения оперативных мероприятий.

Мужчин задержали. Ведется расследование, проверяется их причастность к незаконной охоте на кабана и на тигра. Труп хищника изъят и направлен на экспертизу.

По словам генерального директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, для установления всех обстоятельств произошедшего потребуется определённое время.

«На данный момент первоочередной задачей является установить состояние здоровья тигрицы – матери погибшего тигрёнка. Пока по собранной специалистами на месте информации у самки нет ранений. Несмотря на это, необходимо продолжать её отслеживать, ведь кроме потенциальных физических ранений, у тигрицы может быть душевное расстройство или, как говорят применительно к животным, расстройство поведения. Как и люди, тигры переживают, когда теряют потомство – это может приводить и к развитию заболеваний на фоне стресса, и к попытке найти и наказать виновных. В истории пока много неизвестных, а те факты, которые уже установлены, не разглашаются в интересах следствия. Если причастность данных граждан к незаконной охоте на копытных животных и тем более на тигра будет установлена, то им грозит серьезная уголовная ответственность», – комментирует Сергей Арамилев.