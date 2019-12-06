Возле села в Архаринском районе найдены 18 туш диких кабанов

В районе села Красная Горка Архаринского района обнаружены 18 туш диких кабанов. Мертвых животных обнаружили недалеко от кукурузного поля. Местные жители предполагают, что дикие кабаны погибли из-за отравления гербицидами. Истинную причину смерти предстоит выяснить специалистам.

Как пояснили в региональном охотуправлении, биоматериал животных направили в Амурскую областную ветеринарную лабораторию. Его исследуют на особо опасные заболевания, в том числе на вирус АЧС.

«Пробы отобраны, отправлены в областную ветлабораторию. Результатов еще нет. Пока исключили только бешенство. Проверяют, в том числе, на отравление, на токсины и на все особо опасные заразные заболевания», – добавили в пресс-службе амурского охотуправления.