Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:47 0

Цирк «Ап!» научил голосового помощника «Алису» говорить по-другому

Цирк «Ап!» научил голосового помощника «Алису» говорить по-другому

Амурскому цирку «Ап!» 29 ноября исполнилось 28 лет. В честь своего дня рождения цирк подготовил двухчасовую программу, которую назвал «28 регион. Территория АПережающего развития».

О красочном представлении и о том, какие идеи движут руководителями циркового коллектива, что они хотят донести до зрителя, об этом в программе «Простые вопросы» рассказала художественный руководитель цирка Ольга Грибалева-Фомина.

«Один из действующих героев нашей концертной программы был голосовой помощник "Алиса". С ней мы очень долго бились, пытались наладить контакт. В конечном итоге мы нашли с ней общий язык, – улыбается Ольга Владимировна. – Она научилась говорить такой интонацией, которая нам была нужна. Так было задумано для сценарного хода».

В интервью Ольга Владимировна призналась, что ни один цирк они не считают идеальным. И если в начале своего становления цирк «Ап!» работал в стиле цирка Дю Солей, то постепенно выработалась своя концепция подготовки в выступлениям. «Мы в первую очередь хотим показать, что цирк – это не только собачки и клоуны, а это интеллектуальное искусство. Это, прежде всего, трюк. Мы бы очень хотели, чтобы люди, которые приходят на наши спектакли, понимали, что они идут посмотреть на трюк, на хорошую интересную работу. У нас очень много авторских трюков», – говорит Ольга Грибалева-Фомина.

Просмотров всего: 112

#дети #Простые вопросы

распечатать


Общество

В Благовещенске пожарные заливают катки для детей во дворах возле рек
Общество 2

Каким будет снежный городок Благовещенска (видео)

Общество

В Тынде открыли муниципальный детский центр «Остров детства»
Общество

В Благовещенске юных танцоров учат хореографы академического ансамбля Игоря Моисеева
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь