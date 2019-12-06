Цирк «Ап!» научил голосового помощника «Алису» говорить по-другому

О красочном представлении и о том, какие идеи движут руководителями циркового коллектива, что они хотят донести до зрителя, об этом в программе «Простые вопросы» рассказала художественный руководитель цирка Ольга Грибалева-Фомина.

«Один из действующих героев нашей концертной программы был голосовой помощник "Алиса". С ней мы очень долго бились, пытались наладить контакт. В конечном итоге мы нашли с ней общий язык, – улыбается Ольга Владимировна. – Она научилась говорить такой интонацией, которая нам была нужна. Так было задумано для сценарного хода».

В интервью Ольга Владимировна призналась, что ни один цирк они не считают идеальным. И если в начале своего становления цирк «Ап!» работал в стиле цирка Дю Солей, то постепенно выработалась своя концепция подготовки в выступлениям. «Мы в первую очередь хотим показать, что цирк – это не только собачки и клоуны, а это интеллектуальное искусство. Это, прежде всего, трюк. Мы бы очень хотели, чтобы люди, которые приходят на наши спектакли, понимали, что они идут посмотреть на трюк, на хорошую интересную работу. У нас очень много авторских трюков», – говорит Ольга Грибалева-Фомина.