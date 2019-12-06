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В Благовещенске пожарные заливают катки для детей во дворах возле рек

В Благовещенске пожарные заливают катки для детей во дворах возле рек

В Благовещенске благодаря помощи пожарных 6 декабря появились две ледовые дворовые площадки. Катки залили во дворах многоквартирных жилых домов, расположенных на Мухина,9, и Краснофлотской, 151.

С наступлением морозов благовещенские пожарные традиционно оказывают помощь городу в подготовке ледовых дворовых площадок, где дети занимаются зимними видами спорта. Места для заливки катков выбраны не случайно. В первую очередь ледовые площадки подготовили во дворах домов, расположенных вблизи рек, чтобы дети не играли на льду и не подвергали себя опасности. Всего пожарные планируют до новогодних каникул подготовить во дворах домов 10 катков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#дети

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