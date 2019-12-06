Из-за аварии в заброшенной квартире затопило жильцов четырех этажей (видео)

Настоящий потоп 6 декабря случился в доме по адресу: Ленина 29/37, в Благовещенске. В районе трех часов дня в квартире на пятом этаже прорвало стояк. Горячая вода затопила жильцов до первого этажа. Собственников квартиры, где случилась коммунальная авария, на месте не оказалось. По словам соседей, они оставили жилье семь лет назад, последнее время квартира стала притоном.

На видео, которое прислали благовещенцы, видно пар, который идет из квартиры на пятом этаже. Прорвало стояк с горячей водой в ванной. Жильцы заметили коммунальную аварию в районе трех часов дня. Когда приехал сантехник, вода была уже в квартире жильцов всех нижних этажей. Она оставила потеки в прихожей, ванной, кухне и в зале. Вода повредила обои и штукатурку в квартирах, и штукатурку в подъезде.

Как рассказала старшая подъезда Людмила Прач, последний раз она видела жильцов квартиры, где случилась авария, семь лет назад, где сейчас они проживают, неизвестно, оставшийся телефонный номер на звонки не отвечает. Как искать собственников, а по словам соседей, их несколько человек, пострадавшие не знают.

В самой квартире - разруха. Входная дверь деформирована, закрывается лишь на скотч. Внутри осталась мебель и вещи, оставленные жильцами. В зале на полу стоят пустые бутылки из-под пива, на ковре разбросаны десятки окурков.

По словам жильцов, все время, что квартира пустует, там собираются неизвестные, которые распивают алкоголь, нарушают покой жильцов. Старшей подъезда Людмиле Прач несколько раз приходилось вызывать участкового, чтобы навести порядок. Чаще всего неизвестные наведываются в квартиру зимой.

После коммунальной аварии, подъезд и квартиры пострадавших жильцов дома осмотрел сотрудник управляющей компании. Им предстоит определить нанесенный ущерб. Редакция Амур.инфо обратилась за комментарием в мэрию Благовещенска.