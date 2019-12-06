Министр культуры РФ объявил о реновации Амурского областного дома народного творчества

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«Мы проводим комплексную реновацию 30 самых знаковых для регионов учреждений национальной культуры. Пока утверждено только пять проектов: Дом танца «Лезгинка» в Махачкале, Тарский культурный центр в Сибири, Дом народного творчества в Благовещенске, Марийская и Чувашская национальные филармонии», – рассказал президенту Владимир Мединский.

По информации министерства культуры Амурской области, проект будет реализован в рамках нацпроекта «Культура» в течение 2021-2023 годов. Предварительная стоимость реновации – миллиард рублей. Ожидается, что 500 миллионов поступят из федерального бюджета.

«Реализация проекта позволит сделать объект многофункциональным, приспособленным для проведения концертных программ и кинопоказа, увеличить число клубных формирований, действующих на базе учреждения, количество их участников, а также число посещений культурно-массовых мероприятий Амурского областного Дома народного творчества», – сообщили в министерстве.

Здание АОДНТ было построено в 1908 году как оптовый магазин Торгового Дома «И.Я. Чурин и Ко». После революции, в 1920 году там размещался комиссариат снабжения и продовольствия и работал пограничный комиссар. В 1920-е годы в здании находилось управление и центральный магазин Госторга.

С конца декабря 1927 года в строении работал Дом офицеров Советской Армии. В 1928 году здесь перед партийно-советским активом области выступал Семен Михайлович Буденный. В память об этом событии была установлена мемориальная доска.

В 1952 году к Дому офицеров были пристроены центральная часть и правое крыло. Центральный вход украсили колоннами, а фронтон декорировали барельефом с изображением знамен, лент, венков и пятиконечной звезды. Архитектурный облик здания выполнили в стиле, характерном для советской архитектуры 30-50-х годов XX века, и подобных образцов монументального искусства в центре Благовещенска больше нет.

В 1988 года Дом офицеров стал памятником истории и культуры и с этого времени находится под охраной государства. До 1 января 2011 года в здании располагался Дом офицеров Российской армии. В мае 2011 года здание передали в безвозмездное пользование ГАУК АО «Амурский областной Дом народного творчества». После проведенного обследования оно признано аварийным. Была подготовлена проектно-сметная документация на его реконструкцию, имеющая положительное заключение государственной экспертизы.