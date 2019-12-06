В краеведческом музее покажут работы амурских художников из запасников

В Амурском областном краеведческом музее открылся «Большой художественный салон – 2019». Выставка с таким названием познакомит посетителей с работами амурских художников. Здесь можно увидеть картины, которые ещё не были представлены амурчанам.

Особенность этой выставки – работы на разную тематику. В областном краеведческом музее представлены 40 полотен, десятки произведений графики и декоративно-прикладного искусства. Среди них работы Владимира Демченко, Александра Жигалова, Владимира Красникова, Анатолия Тахаева, Максима Финашина и Николая Рыбака.

Почитатели художественного творчества увидят не только картины, но и новые керамические изделия представителей династии Гуцан, резьбу по дереву Виктора Кузнецова и Алексея Сидорова и майолику Натальи Грызловой. Организаторы выставки покажут изюминку экспозиции – неизвестные ранее полотна художников прошлого столетия: Ивана Литовченко и Ильи Коркина.

В Приамурье работают и передвижные выставки. Такая система позволяет приобщить амурчан из отдалённых уголков региона к культуре. В прошлом году в разных районах области были организованы 32 передвижные выставки. Они работали в Белогорском, Константиновском, Серышевском, Свободненском, Зейском, Тамбовском, Райчихинском, Шимановском, Мазановском, Сковородинском, Михайловском, Ромненском, Ивановском районах. Как правило, такие выставки работают в муниципальных музеях. Их доставка обеспечивается районами самостоятельно.

Чтобы сохранить старинные предметы и их целостность, при организации передвижных выставок используются копии документов и фотографий, электронные версии музейных предметов, предметы из научно-вспомогательного фонда музея. Экспонаты из основного фонда обязательно страхуют. Без страхования вывоз музейных предметов основного фонда запрещён. Если оформить страховку невозможно, в районы привозят копии. Всего на счету Амурского областного краеведческого музея 24 передвижные выставки, сообщает областное правительство.