Урожай сои в Амурской области не оправдал ожиданий

В Амурской области наводнение скорректировало планы на урожай. Вместо ожидаемого миллиона тонн сои аграрии собрали 855 000 тонн. Подробнее об этом, а также о мерах поддержки растениеводам и животноводам рассказал министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

Уборочная страда завершена – осталось убрать еще около 3 000 гектаров кукурузы. Эта культура позволяет завершать уборку в зимнее время. «По итогам года убрано и заготовлено 855 000 тонн сои, 370 000 тонн зерновых культур – из них 50 000 тонн кукурузы. Конечно же, планы были гораздо больше, но свои коррективы внесла погода. По результатам чрезвычайной ситуации – переувлажнение, подтопление, выходы рек из берегов – была зафиксирована гибель сои, пшеницы, кукурузы, картофеля и других овощей на площади 255 000 гектаров. Львиная доля погибших посевов – под соей. Это 228 000 гектаров, или 22 %», – привел данные Олег Александрович.

Несмотря на несбывшиеся планы, полным ходом идет подготовка посевной кампании предстоящего года. «В 2020 году планы по посевам всех культур составляют 1 260 000 гектаров. Целевая задача – получить не менее 1 240 000 тонн сои и 400 000 тонн зерновых. Для этого сегодня идет работа: в полном объеме заготовлены семена сои и зерновых культур. Предприятия приобретают удобрения, ремонтируют технику», – сообщил Олег Турков, высказав надежду, что природа сменит гнев на милость и не повторит сценарий 2018 и 2019 годов, которые огорчили аграриев дождливым летом.

Несмотря на сырое лето, амурские поля не подвели и обеспечили картофелем и другими овощами не только Приамурье. Излишки продаются в субъекты Дальневосточного федерального округа.

А вот сои не хватает – только в Китай ежегодно из Амурской области экспортируется около 400 000 тонн бобовых. Примерно столько же перерабатывают амурские предприятия – маслоэкстракционный завод «Амурский», «Соя АНК» и «Красная звезда». Царица амурских полей необходима и региональным животноводческим и птицеводческим фабрикам. В этом году, по информации министра сельского хозяйства Амурской области, соя стоит от 24 000 до 35 000 за тонну. На западе – 20 000 рублей за тонну.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации поставило задачу: к 2024 году амурские аграрии должны увеличить объем производства сои больше чем в два раза – до 2 200 000 тонн. Как пояснил Олег Турков, цифра эта реальная, добиться такого урожая можно, грамотно работая с севооборотом, удобрениями и средствами защиты растений, а также путем применения качественных, сертифицированных семян.

Воплотить планы в жизнь помогут меры господдержки. «Мы получим поддержку из федерального бюджета по разным программам, которые пойдут на поддержку элитного животноводства, семеноводства, на проведение мелиоративных работ, на развитие фермерства, на программу социального развития села. В ближайшее время будет принято решение на уровне федерального центра о целенаправленной субсидии сельскому хозяйству Амурской области в размере 1 030 000 000 рублей на повышение производства сои», – сообщил Олег Турков.