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сегодня, 17:38 1

Амурчанин, убивший женщину при грабеже, может получить пожизненный срок

Амурчанин, убивший женщину при грабеже, может получить пожизненный срок
Фото: pixabay.com

Прокуратура Амурской области направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Райчихинска в совершении преступления, за которое судом может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Амурчанин 1966 года рождения похитил деньги из закусочной в Прогрессе и смертельно ранил продавца.

По версии следствия, вечером, дождавшись, когда продавец останется одна в закусочной, он схватил ее за волосы, приставил к горлу нож и потребовал деньги. Однако продавец не испугалась и отвела нож рукой. Мужчина ударил ее несколько раз ножом, взял 4 200 рублей и скрылся с места преступления.

От ранений потерпевшая скончалась. Уголовное дело по существу рассмотрит Амурский областной суд. В соответствии с УК РФ за совершение преступления амурчанину может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы, сообщает амурская прокуратура.

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#происшествия

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