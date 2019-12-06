Сергей Лазарев отказался жениться

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Знаменитый во всем мире певец и участник «Евровидения» Сергей Лазарев рассказал, что не планирует менять семейное положение. На мучивший всех фанаток вопрос певец ответил на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».

В интервью Лазарев признался журналистам, что не стремится жениться. «В этом направлении я не работаю», – сказал он, дав понять, что не переживает из-за возможного разочарования поклонниц.

«Каждый для себя выбирает свой путь, свое развитие. Я абсолютно счастливый человек, занимаюсь воспитанием детей», – цитирует «Газета.ру» Лазарева.

Певец воспитывает двоих детей – 5-летнего Никиту и годовалую Аню. Известно, что биологическая мать у детей одна. О существовании годовалой дочери Лазарев рассказал осенью 2019 года, чем поверг в шок многих фанатов.