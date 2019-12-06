В Тынде в ДТП попала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео с места происшествия в Тынде. На кадрах видно, что в ДТП попал автомобиль, похожий на полицейский. Случай ИА «Амур.инфо» прокомментировали в пресс-службе Управления Росгвардии по Амурской области.

В ведомстве сообщили, что 5 декабря в Тынде группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии двигалась на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом на отработку поступившей информации об угоне машины. И при проезде регулируемого перекрестка произошло столкновение с другим автомобилем.

В настоящее время по факту участия в ДТП служебного автомобиля проводится проверка.

Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus